Вимагав не одну тисячу доларів з настоятеля храму: в Одесі затримали священика-адвоката, що не поділили

Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення

На Одещині затримали священика з ліцензією адвоката. Його підозрюють у вимаганні грошей з настоятеля храму, який збив пішохода.

Подробиці повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). Наголошується, що дорожня пригода сталася ще у липні.

Тоді настоятель одного із храмів області за кермом автомобіля збив в Одесі жінку-пішохода. Постраждала отримала травми та була доставлена до лікарні.

Для захисту своїх інтересів водій обрав знайомого священика, котрий мав ліцензію адвоката. Той пообіцяв вирішити питання за 3 тисячі доларів. При цьому у разі несплати правозахисник погрожував настоятелю реальним терміном.

Священика-здирника взяли під час передачі грошей. Йому повідомили про підозру щодо отримання неправомірної вигоди з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що лікар-психіатр на Київщині попалася на хабарі у 20 тис грн. Вона вимагала ці гроші у батьків неповнолітньої дитини-аутиста за оформлення довідки про інвалідність.