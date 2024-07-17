Забронювати працівників тепер можна в "Дії": простий алгоритм

Результат буде на наступний день

В Україні завершився період оновлення військово-облікових даних і запрацювало електронне бронювання через портал "Дія". Тепер критично важливі підприємства зможуть забронювати своїх працівників дистанційно.

Результат стане відомим протягом доби після відправлення запиту на бронювання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як працює електронне бронювання в "Дії"

Забронювати своїх працівників від мобілізації можуть лише ті підприємства, які забезпечують потреби Сил оборони або визначені як критично важливі. Перелік останніх формують міністерства та обласні військові адміністрації.

Алгоритм електронного бронювання для керівника підприємства:

відкрити портал "Дія";

сформувати заяву про бронювання військовозобов’язаних працівників;

засвідчити заяву електронним підписом та відправити.

Протягом доби стане відомий результат. За цей час система автоматично перевірить по реєстрах інформацію про кожного військовозобов’язаного. Зокрема, чи є його дані в реєстрі "Оберіг" та чи він офіційно працевлаштований на конкретному підприємстві.

У випадку, якщо перевірка пройшла успішно, то інформація про бронювання одразу з’явиться у застосунку "Резерв+". Згодом можна буде отримати витяг про бронювання. Він стане доступним на порталі "Дія".

Якщо керівнику відмовлять у бронюванні, то інформація про це з’явиться в його особистому кабінеті на порталі "Дія". Там також вкажуть причину негативного рішення.

Зазначимо, що заяву на бронювання працівників також можна подати у паперовому вигляді. Вона матиме таку ж вагу, як і електронна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли ТЦК випишуть перші штрафи за не оновлення військово-облікових даних. Своїм прогнозом поділився нардеп.