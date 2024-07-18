Як працює електронне бронювання в "Дії" і чи треба звертатися до ТЦК? У Міноборони відповіли на поширені запитання

В Міноборони України пояснили, як відбуватиметься електронне бронювання чоловіків та з якими складнощами вони можуть стикнутися

На порталі "Дія" додали можливість електронного бронювання військовозобов’язаних працівників. В Міноборони пояснюють, що ця опція не звільняє чоловіків від вимог військового обліку. А також можуть бути випадки, що чоловіки, які мають право на бронь, можуть отримати повістку від ТЦК.

Щоб детально розібратися в цьому питанні "Телеграф" направив письмовий запит до Міноборони України. Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко докладно розповіла як відбуватиметься бронювання в "Дії" та які підприємства можуть скористатися цією опцією.

Які підприємства зможуть скористатися цією опцією? Яким критеріям вони мають відповідати?

"Є різні організації, які співпрацюють з МОУ та Силами оборони України. Зрозуміло, що задля підтримки якісної співпраці, якісного і своєчасного надання послуг, виробництва та постачання товарів важливо, щоб ці організації мали можливість довгостроково планувати командну роботу. Це означає, що для МОУ та Сил оборони може бути корисним і важливим забронювати на час співпраці ці команди. Це уможливить якісне планування та забезпечення процесів людськими ресурсами", — каже Катерина Чорногоренко.

За її словами, на першому етапі бронювання в "Дії" працюватиме для критично важливих підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони. Наразі для різних типів організацій вже розроблені або ще розробляються критерії бронювання.

Як саме відбуватиметься процес бронювання співробітника?

Як працюватиме бронювання на порталі "Дія":

Організація повинна податися на отримання статуту критично важливого до відповідного ЦОВ, для підтвердження критеріїв бронювання. Після отримання такого статусу організація має право забронювати певний відсоток своїх співробітників.

Керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом. Система перевіряє, чи підприємство є критично важливим, чи працівник офіційно працевлаштований, чи дані працівника є в реєстрі "Оберіг".

"Дія" надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку "Резерв+".

Чи потрібно буде заброньованим співробітникам таки приходити до ТЦК? Чи потрібно їм проходити ВЛК?

Факт бронювання не звільняє від дотримання вимог військового обліку, пояснює заступниця міністра оборони. Якщо заброньований співробітник має якісь порушення, йому необхідно виконати кілька дій: оновити актуальні дані у військовому обліку, пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для підтвердження придатності до військової служби, а у разі наявності порушень — сплатити відповідний штраф. Ці дії є обов'язковими незалежно від того, чи співробітник заброньований.

Чи можна буде забронювати співробітників, які не мають військових квитків, або у яких є тільки приписне свідоцтво?

Як пояснила Катерина Чорногоренко, рішення щодо бронювання приймає спеціальний алгоритм, розроблений для автоматизованого оброблення запитів на основі даних із різних реєстрів, зокрема, з реєстру "Оберіг". Цей алгоритм аналізує інформацію про працівника і визначає можливість надання бронювання. Якщо дані про працівника відсутні у реєстрі "Оберіг", він не зможе отримати бронювання.

Також, якщо працівник не зареєстрований у реєстрі військовозобов'язаних, алгоритм не зможе його забронювати. У цьому випадку працівнику необхідно спершу звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) і стати на військовий облік. Тільки після цього дані будуть внесені до реєстру, і алгоритм зможе обробити запит на бронювання.

Якщо їм таки потрібно буде прийти до ТЦК і пройти ВЛК, чи є ймовірність, що їх можуть мобілізувати до того, як їх забронюють? Якщо так, як у такому разі бути роботодавцем? Як уникнути подібної ситуації, особливо коли йдеться про особливо цінного співробітника?

"Якщо співробітники прийдуть до ТЦК та пройдуть ВЛК до того, як їх забронюють, то відповідно до чинного законодавства, вони можуть бути мобілізовані. Рішення про мобілізацію приймає ТЦК. Для того, щоб уникнути такої ситуації, роботодавцю необхідно спершу забронювати співробітника", — резюмувала Катерина Чорногоренко.

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