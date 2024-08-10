Почему могут забрать субсидию: распространенные причины

Потеря субсидии – ощутимый удар по кошельку

В Украине сумма предоставленной субсидии, прежде всего, зависит от уровня дохода заявителя, членов его семьи и домохозяйства. Если в заявлении или декларации получатель субсидии предоставил ложные данные, повлиявшие на право предоставления или сумму, его заберут.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала юрист Юридической компании "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк. Она также напомнила, что субсидию прекращают предоставлять если:

услуги, на которые она получалась, не предоставляются

если был долг и договор на его реструктуризацию, а заявитель не выполняет обязательство

при указании неверных данных,

если гражданин не уведомил в ПФУ об особых обстоятельствах в течение 30 дней. Телеграф" рассказывал, что речь об изменениях в составе семьи, количестве и составе зарегистрированных, получении дохода и т.д.

в случае переезда

в случае смерти одинокого заявителя

по собственному желанию заявителя.

Субсидию прекратить могут никогда, если проверка выявила нарушения. Прекращается начисление с месяца, следующего за месяцем обнаружения нарушения. Чрезмерно выплаченную сумму могут взыскать.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменении субсидии после смены тарифов. Выплаты будут расти автоматически.