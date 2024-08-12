Получить субсидию без стажа можно, но есть нюанс: в ПФУ объяснили, кто может рассчитывать на соцпомощь

Ее могут получать не только владельцы дома, но и люди, арендующие дом

Граждане, которым исполнилось 60 лет, но они не вышли на пенсию, потому что у них нет необходимого страхового стажа, имеют право обратиться за назначением жилищной субсидии. Однако существуют конкретные условия.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Там отметили, что человек, достигший 60 лет и не приобретший необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту, может получить жилищную субсидию от государства при нескольких обстоятельствах.

"Такое лицо имеет не менее 15 лет страхового стажа и не менее месяца в течение периода, за который учитываются доходы во время назначения жилищной субсидии, получала государственную социальную помощь малообеспеченной семье, которая назначается органами социальной защиты населения", — пояснили в Пенсионном. фонде

Стоит отметить, что жилищная субсидия — это адресная социальная помощь от государства для граждан, не имеющих возможности самостоятельно платить жилищно-коммунальные услуги. В то же время субсидию могут получать не только владельцы дома, но и люди, арендующие жилье.

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