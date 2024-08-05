Субсидія через "Дію": як подати документи

Розрахунок суми субсидії іде з огляду на кількість проживаючих та їхні доходи

Подати документи на отримання субсидії можна як офлайн, особисто в Пенсійному фонді чи поштою на адресі органу ПФУ, чи використавши онлайн-інструменти.

Отримати послугу онлайн можна на порталі "Дія". Для цього потрібно авторизуватися чи зареєструватися в кабінеті громадянина. Це можна зробити із цифровим підписом чи через банківську ідентифікацію.

В розділі "Послуги" потрібно знайти послугу "Заява на субсидію". Далі — ввести свої дані у профілі користувача. Якщо вони там є — перевірити правильність.

Наступний крок — заповнення даних про житло. В ньому ви вводите адресу та обираєте потрібні комунальні послуги, заповнюєте дані щодо них.

При подачі документів через "Дію" ви можете отримувати субсидію тільки на рахунок в банку. Для цього потрібно вказати його IBAN.

Передостанній крок — вказання даних зареєстрованих осіб та членів їхніх родин. В разі, якщо заявник орендує житло або є переміщеною особою, вказують тих, хто проживає фактично. Це потрібно для розрахунку соціальних нормативів послуг, на яку надають субсидію та визначення суми виплати.

Дані перевіряються та завіряються електронним підписом. Варто зауважити, що вся надана інформація перевіряється через реєстри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що збільшення, зменшення або зміна зареєстрованих в житлі осіб, зміна матеріального стану або великі придбання потрібно реєструвати в ПФУ. Це може змінити суму субсидії.