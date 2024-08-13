Температура снова поползет вверх: насколько прогреется воздух в Киеве в эти дни

Сильных ветров не ожидается

В столице Украины зафиксировалась прохладная погода, но температура в городе в течение трех дней будет повышаться. Дневные показатели будут колебаться в пределах +22…25 градусов.

Согласно данным сайта Sinoptik, в городе будет держаться облачность. Дождей в эти дни не предвидится.

Вторник, 13 августа, будет облачным. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем температура повысится до +22 градусов, а ночью опустилась до +16 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легкие 2 м/с.

На следующий день, 14 августа, ожидается преимущественно ясная погода, хотя иногда будут плавать облака. Температура воздуха в дневные часы вырастет до +24 градусов. Ночью должен остыть до +14 градусов. Мощность ветра будет колебаться в пределах штиля-легких 1 м/с.

Четверг, 15 августа, также принесет облачность, но вечером предвидеться ясное небо. Дождей не ожидается. Дневная температура составит +25 градусов, а ночью прогнозируется до +17 градусов. Максимальная сила ветра составит легкие 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сначала по Украине пронесется прохлада, однако после нее будет жара. Подробный прогноз погоды на август дал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.