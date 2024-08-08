Автопарк "примадонни": на чому їздила Алла Пугачова за часів СРСР і скільки коштує найдорожче її авто

Які автомобілі обирає Алла Пугачова

Алла Пугачова — легенда естради, яка цього року відзначила 75-річчя, чиє ім’я стало синонімом таланту та стилю. За довгі роки кар’єри співачка не лише підкорила музичні вершини, а й зібрала вражаючу колекцію автомобілів.

Від ретро-моделей до сучасних шедеврів інженерного мистецтва — кожне авто в її гаражі унікальне і має власну історію. Подейкували, що свого часу деякі з них могли коштувати до півмільйона доларів.

ВАЗ-2103

Першим автомобілем у колекції Пугачової став ВАЗ-2103, куплений за 5000 радянських рублів. За таку суму в 70-х можна було придбати кооперативну "однушку" у Москві.

Mercedes-Benz 230

У 1986 році Алла придбала Mercedes-Benz 230 1979 випуску. У Радянському Союзі закордонні автомобілі могли придбати лише високопосадовці, родичі та знайомі партійної еліти, а також дуже відомі особи.

Лімузин Mercedes-Benz S600

Одним із найрозкішніших автомобілів у колекції є лімузин Mercedes-Benz S600 2002 року. Mercedes-Benz S600 2002 року — це шикарний седан, який є флагманською моделлю в лінійці S-Class.

Rolls-Royce Phantom

Алла Пугачова володіє двома автомобілями Rolls-Royce Phantom, які стали візитівкою її колекції. Ці розкішні автомобілі не лише наголошують на статусі, а й забезпечують комфорт під час поїздок на важливі заходи.

Maybach 62

Ще одним вражаючим автомобілем став Maybach 62 2010 року. Це флагманська модель бренду Maybach до його злиття з Mercedes-Benz. Довжина автомобіля становила понад 6 м, що робило його одним із найдовших серійних седанів у світі. Автомобіль відрізнявся найвищим рівнем комфорту та розкоші, пропонуючи безліч ексклюзивних опцій для пасажирів.

Hummer H3

Алла Пугачова любила відпочивати на білому Hummer H3 із рожевим інтер’єром. Цей позашляховик побудований на платформі GMC Canyon та оснащений 5.3-літровим двигуном. Кузов та салон спеціально розроблені для лімузину, який вміщує до 14 осіб та обладнаний двома люками, баром та двома плазмовими екранами. Виробництво цієї моделі було припинено у 2010 році.

Bentley Arnage

Це подарунок від тоді ще друга та шанувальника Алли, Максима Галкіна. Повнорозмірний розкішний седан, який вироблявся компанією Bentley Motors з 1998 до 2010 року. Arnage оснащений 6.75-літровим двигуном V8 з двома турбокомпресорами, який може розганятися до 100 км/год менш ніж за 6 секунд і досягає максимальної швидкості близько 270 км/год.

Bentley Continental Flying Spur

Ще одна розкішна модель у гаражі співачки. Спочатку модель називалася Continental Flying Spur і стала популярною завдяки своєму поєднанню розкоші, продуктивності та елегантного дизайну. Автомобіль здатний розганятися до 100 км/год за 5 секунд і досягає максимальної швидкості близько 320 км/год.

Mercedes-Benz GL 500

Це розкішний позашляховик, що входить до складу GL-Class, що випускався з 2006 по 2012 рік. Це авто поєднує в собі потужність, комфорт та передові технології. При значних габаритах, він може розганятися до 100 км/год всього за 6.5 секунд.

Audi TT

Цей елегантний та спортивний автомобіль відрізняється стильним дизайном та динамічною продуктивністю. У моделі в кузові родстер дуже компактні розміри, що робить її маневреною та зручною для міських умов.

AUDI Wanderer

Раритетний автомобіль, що цінується колекціонерами. Виробництво цієї моделі середнього класу почалося 1937 року. Кабріолет був випущений обмеженою серією 300 екземплярів. Автомобіль має дводверний кузов та розрахований на чотирьох пасажирів. Він оснащений чотирициліндровим двигуном, максимальна потужність якого становить 42 кінські сили.

Автомобільна колекція Алли Пугачової не лише вражає своєю різноманітністю, а й є яскравим відображенням її багаторічного статусу у світі шоу-бізнесу. Ці автомобілі, від класичних моделей до сучасних розкішних машин, демонструють бездоганний смак та прагнення до досконалості.

Раніше "Телеграф" писав, на яких авто їздить Петро Порошенко. У його колекції є ексземпляри від дешевої Skoda до преміальних позашляховиків.