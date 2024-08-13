Сокровища за плинтусом: какие монеты СССР считаются ценными для коллекционеров и почему (фото)

Старые монеты могут принести десятки тысяч гривен

В Советском Союзе были популярны различные коллекционирования, некоторые из которых были довольно необычными. Но немало было и нумизматов. Монеты ценились разные — как редкие, так и сделанные специально для важных дат, иногда из драгоценных металлов.

Редкие монеты СССР

Чуть больше 700 грн можно выручить за монету 2 копейки 1925 года. Ее ценят за возраст и малотиражность. За некоторые экземпляры можно выручить до $1500. Среди редких и ценных – 1 рубль 1922 года, 1 и 2 копейки 1925 года и 2,3 и 5 копеек 1927 года. В 30-е годы выпустили невероятно малый тираж серебряных монет 10, 15 и 20 копеек 1931 года. Стоимость серебряной монеты – около 40 тысяч грн, однако чаще встречаются варианты из мельхиора – их цена 80-100 грн. С этого периода редкие монеты: 5 копеек 1933, 5 копеек 1934 и 5 копеек 1935 (старый образец).

Серебряные монеты 1931 года

С 40-х и 50-х годов редки монеты 10 копеек 1944 года и монеты любого номинала 1947 года — их почти все отправили на переплавку из-за ошибки в гербе СССР. Ценятся монеты 1958 года, которые хотели использовать в автоматах. Таких монет существует около 300 и цена их составляет от $3500.

Дорого стоит последняя монета СССР – 10 рублей 1992 года, выпущенная по штампу 1991 года. Продают его по цене от 200 грн. В зависимости от состояния она может стоить подороже.

10 копеек 1947 года

Драгоценные монеты СССР

В СССР выпускали памятные и юбилейные монеты. Чеканились два типа монет:

из недрагоценных металлов (медно-никелевой сплав и биметалл) — в 10, 15, 20, 50 копеек и 1, 3 и 5 рублей

из драгоценных металлов (серебро, золото, платина и палладий) – в 3, 5, 10, 25, 50, 100 и 150 рублей.

В 1988 году для коллекционеров тиражами 55 000 экземпляров повторно выпустили юбилейные монеты предыдущих лет. Группа монет содержала надпись "1988 • Н". Стоят монеты 1988 года дороже, чем монеты обычных выпусков, ведь их чеканили в качестве пруф. К примеру, 1 рубль из медно-никелевого сплава до 275 лет со дня рождения Ломоносова М. В. Сегодняшняя стоимость монеты обычного выпуска среди коллекционеров Украины примерно 133 грн, монеты отчеканены с качеством пруф 779 грн.

1 рубль из медно-никелевого сплава до 275 лет со дня рождения Ломоносова

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