Фігурують у справах Майдану і не тільки: ДБР повідомило про підозру головам ФСБ та Росгвардії, а також іншим чиновникам РФ

Їх звинувачено у держаній зраді

В Україні Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру декільком високопоставленим особам РФ. Мова ведеться про директора ФСБ Олександра Бортникова та голову Росгвардії Віктора Золотова.

Про це повідомили у ДБР. Також до цього списку ще потрапило 20 високопосадовців спецслужб.

Зазначається, що їм висунуто підозру в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконному перешкоджанню протестним акціям у 2013−2014 роках.

Так, встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013−2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні.

"Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння"", — заявляють в ДБР.

Там розповіли, що одним із ключових завдань ФСБ РФ було недопущення євроінтеграційних процесів України та членства в НАТО, оскільки це загрожувало загарбницьким планам РФ у відновленні союзної держави та поглинанні колишніх радянських республік.

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам ФСБ у їх протиправній підривній діяльності. Тоді керівник Антитерористичного центру у листопаді-грудні 2013 року привів підлеглих спецпризначенців у готовність за ступенем "підвищена". Рівень терористичної загрози визначено як "потенційна", чим протестувальників по суті прирівняли до потенційних терористів.

Як встановили слідчі, підставами для таких рішень слугували неправдиві доповідні записки начальника Департаменту захисту національної державності СБУ щодо можливих терористичних загроз з боку мітингувальників, погоджені головою СБУ. Крім того, за вказівкою директора ФСБ й на запрошення колишнього голови СБУ до Києва 13 грудня 2013 року прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців щодо протидії Євромайдану.

За завданням працівників ФСБ, яке підтримало тодішнє керівництво СБУ, українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками Майдану та його противниками. Матеріали публікували в інтернеті на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до ФСБ.

У ДБР зазначили, що колишні голова СБУ та начальник ДЗНД служби у 2022 році перейшли на бік ворога, у зв’язку з чим їх притягнуто до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Вони також зайняли керівні "посади" в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих РФ територіях Херсонської та Запорізької областей. Їхні дії додатково кваліфіковані за ч. 7 ст. 111−1 ККУ.

Раніше "Телеграф" писав, що ексгенералу СБУ Андрію Наумову, який втік, озвучено нову підозру.