Не оновив дані в ТЦК? Чи може чоловік отримати бронь після 16 липня

Громадянин може обійтися лише штрафом

За новим законом про мобілізацію кожен військовозобов'язаний українець мав оновити свої дані до 16 липня. Деякі ж категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації.

Однак не всі українці оновили дані вчасно. Адвокат Володимир Крекотень на своїй сторінці у соцмережі розповів, чи можуть отримати бронювання такі чоловіки.

Згідно з чинним законодавством, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані уточнювати свої військово-облікові документи. Невиконання цієї вимоги може призвести до адміністративної відповідальності.

Однак, як зазначає адвокат, це не означає автоматичної втрати права на відстрочку або бронювання від мобілізації.

"Це може бути приводом для притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 Кодексу про адмінправопорушення за порушення закону про мобілізацію. При тому, якщо ТЦК зможуть довести факт наявності складу правопорушення. Але це жодним чином не скасовує права на відстрочку чи бронювання від мобілізації", – зазначає Крекотень.

Зазначимо, що відстрочку від мобілізації можуть отримати особи зі значними проблемами зі здоров'ям, а також працівники підприємств, які визнані критично важливими для економіки України під час війни.

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