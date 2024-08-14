Верещук пообіцяла біженцям із Росії безпечні місця в Україні: куди звертатися
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Україна дотримується гуманітарного права
У Києві попереджають про можливості погіршення гуманітарної ситуації на прикордонних територіях Курської області. Тому охочим запропонували евакуюватись у безпечні місця України.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр із реінтеграції Ірина Верещук у своєму telegram-каналі. За її словами, Україна має провести підготовку до евакуації біженців.
"Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або хочуть евакуюватися в Україну", — написала вона.
Щоб подати заявку, треба звернутися за номером телефону +38 (093) 367-83-68 або написати за номером у Telegram або WhatsApp. Як варіант можна звернутись на пошту [email protected]
Верещук нагадала, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права і готова забезпечити мирним жителям Курської області необхідну безпеку.
Як повідомлялося раніше, в Україні йде обговорення необхідності створення військових комендатур на території Курської області. Про це йшлося на нараді, яка проводилася президентом Володимиром Зеленським 14 серпня.