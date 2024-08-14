Верещук пообещала беженцам из России безопасные места в Украине: куда обращаться

Украина соблюдает гуманитарное право

В Киеве предупреждают о возможностях ухудшения гуманитарной ситуации на приграничных территориях Курской области. Поэтому желающим предложили эвакуироваться в безопасные места Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции Ирина Верещук в своем telegram-канале. По ее словам, Украина должна провести подготовку к эвакуации беженцев.

"Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину", — написала она.

Чтобы подать заявку, надо обратиться по номеру телефона +38 (093) 367-83-68 или написать по тому же номеру в Telegram или WhatsApp. Как вариант можно обратиться на почту [email protected]

Верещук напомнила, что Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права и готова обеспечить мирным жителям Курской области необходимую безопасность.

Как сообщалось ранее, в Украине идет обсуждение необходимости создания военных комендатур на территории Курской области. Об этом шла речь на совещании, которое проводилось президентом Владимиром Зеленским 14 августа.