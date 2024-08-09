Арешт Путіна в Мексиці: влада країни прийняла жорстку позицію, Україна нічого вдіяти не може

Україна досі не ратифікувала Римський статут

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відмовив Україні у проханні заарештувати главу Росії Володимира Путіна за ордером МКС, якщо він приїде до країни на інавгурацію обраного глави держави Клаудії Шейнбаум. Проте через те, що Україна не ратифікувала Римський статут, Київ не може вплинути на Мехіко.

"Ми не можемо цього (арештувати Путіна, — ред.) зробити. Це не наша справа", – сказав Андрес Мануель Лопес Обрадор журналістам на пресконференції, чиї слова цитує Reuters.

Народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко пояснив у Facebook, що оскільки Мексика є стороною Римського статуту, вона має виконати свої зобов’язання за цим міжнародним договором. Тобто у випадку, якщо Путін з’явиться на її території, влада Мексики має виконати ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Однак через те, що Україна не ратифікувала Римський статут, можливостей впливати на Мексику вона не має.

"До речі, якби Україна ратифікувала Римський статут, то могла б ставити це питання безпосередньо перед Мексикою як повноправний член МКС; тому це ще один вагомий аргумент якнайшвидше ратифікувати Римський статут! Сподіваємося, що незабаром Римський статут буде внесений до Верховної Ради", — пише Мережко.

Варто зазначити, що Україна підписала Римський Статут Міжнародного кримінального суду 20 січня 2000 року, проте він досі не ратифікований Верховною Радою. Тоді причиною став висновок Конституційного суду від 1 липня 2001 року у справі N 1-35/2001, яким Римський Статут визнано таким, що не відповідає Конституції України. На думку КС, Міжнародний Кримінальний Суд є таким, що "доповнює національні органи кримінальної юстиції", а це прямо суперечить Конституції. Крім того, є побоювання, що Росія скористається цим механізмом і направить до Міжнародного кримінального суду безліч сфальшованих заяв проти українців, зокрема проти військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, Мексика запросила Путіна на інавгурацію нового президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня 2024 року. У березні 2023 року за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей МКС видав міжнародний ордер на арешт Путіна. Оскільки Мексика підписала Римський статут і поширюється на неї юрисдикція Міжнародного кримінального суду, Україна попросила заарештувати главу РФ у разі приїзду.

Відповідно до ордера МКС на арешт Путіна, його мають заарештувати на території 124 країн. Однак, очевидно, вони можуть відмовитися це зробити, як, наприклад, Мексика.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці червня досудова палата Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Причина у воєнних злочинах проти України, за які вони несуть відповідальність.