НАБУ оголосило підозру одному з ексзаступників Єрмака: подробиці від ЗМІ

Посадовця було звільнено з посади цієї весни

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому заступникові керівника Офісу президента України Андрію Смирнову, у брата якого минулоріч виявили елітну нерухомість та авто, придбані під час війни. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на власні джерела в антикорупційних органах та правоохоронних органах.

Зокрема, про це написало видання ZN.UA. Крім того, інформацію підтвердили й кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах.

Нагадаємо, в лютому 2023 року у брата тодішнього заступника Єрмака знайшли елітну нерухомість й авто, куплені під час війни. Йшлося про апартаменти в новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце в Києві, а також автомобілі Volkswagen Multivan, BMW та мотоцикл.

Згідно з інформацією видання ZN.UA, восени минулого року НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Андрія Смирнова. Слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Ігорем.

Також, як пишуть журналісти видання, у березні минулого року було відкрито кримінальне провадження стосовно Андрія Смирнова.

"В березні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Андрія Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення корупційних злочинів заступником керівника ОП України. Йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Андрій Смирнов", — пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Андрія Смирнова було звільнено з посади заступника голови ОП 29 березня 2024 року. На цій посаді він працював з 10 вересня 2019 року та курував судову реформу.