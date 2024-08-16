"Хочется плакать навзрыд": кто занимает топ-должности в государственных компаниях, и чем они известны — расследование "Бигус.Инфо" (видео)

Ряд ключевых должностей в некоторых важных госкомпаниях много лет занимают одни и те же люди

Топовые должности в крупных государственных компаниях и предприятиях, похоже, годами занимают одни и те же люди. Они попадают в скандалы, после чего их перемещают из одной компании в другую – но эти люди все равно остаются "на плаву", или, фигурально выражаясь, "в своей паутине".

Об этом говорится в новом расследовании "Бигус.Инфо". Отмечается, что Украина владеет долей более 3000 государственных компаний и предприятий, некоторые из них имеют стратегическое значение и оперируют многомиллиардными суммами. И у каждого из них есть аппарат руководства, куда довольно часто попадают интересные персоналии.

"Мы решили исследовать структуры нескольких крупных компаний, владельцем которых полностью или частично является государство, и заметили интересную тенденцию: важные должности здесь нередко занимают либо люди, напрямую связанные с руководством Офиса президента, либо персонажи с такими биографиями, что даже хочется плакать навзрыд. Подозреваемые, коммунисты, уволенные с предыдущих должностей в результате скандалов – полный набор. Эти люди в последние годы мигрируют из одного госпредприятия в другое тасуя должности, как колоду карт: леса и энергетика, или может энергетика и коневодство… Собственно об этих людях мы сегодня и поговорим, посмотрим на их должности и биографии", – говорится в расследовании.

В частности, расследователи вспоминают Виктора Бусько, который является членом наблюдательного совета "Центрэнерго" и руководителем одного из департаментов ГП "Леса Украины". Бусько связан с Ростиславом Шурмой, экс-руководителем "Запорожстали", а ныне одним из заместителей руководителя ОПУ. В Запорожье Бусько возглавлял ячейку запрещенного ныне "Оппоблока".

Еще один член наблюдательного совета "Центрэнерго", Владимир Величко, тоже известная в Запорожье персона. Так, он много лет провел в составе фракции запрещенной ныне Коммунистической партии Украины, в 2015 году избрался в областной совет Запорожской области. В 2019 году отметился тем, что прошел Запорожье в составе российской пропагандистской акции "бессмертного полка".

В "Центрэнерго", по мнению расследователей, вообще собираются интересные персонажи, потому что еще одним членом наблюдательного совета там еще в ноябре 2022 стал Андрей Гота, руководитель кабинета руководителя ОПУ Андрея Ермака. Когда в 2023 году весь менеджмент и наблюдательный совет уволили, Гота остался в должности.

Также расследователи упомянули в материале экс-нардепа Максима Ефимова, которого считают близким к председателю парламентской фракции "Слуг народа" Давиду Арахамии. Ефимов контролирует "Донбассэнерго", а его семья – среди совладельцев компании Friendly Energy Solutions, которая базируется в Закарпатье и занимается зеленой энергетикой.

Константин Войцеховский и Алексей Кураков, связываемые с особой Рината Ахметова, вместе с уже упомянутым Буском фактически контролируют ГП "Леса Украины", занимая должности руководителей ключевых департаментов. Кстати, департамент безопасности "Лесов" возглавляет Степан Довгунь, которого считают человеком еще одного чиновника из ОПУ – Олега Татарова. Среди членов наблюдательного совета "Укрнафты", которую государство национализировало в 2022 году — бывший бизнес-партнер Ермака Роза Тапанова и экс-замминистра экономики Александр Грибан, которому в прошлом году САП и НАБУ объявили подозрение в растрате государственных средств.

Больше информации – в новом расследовании "Бигус.Инфо": "От коммунистов к подозреваемым НАБУ: кто присматривает за Укрнефтью, Центрэнерго, Лесами Украины"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае НАБУ объявило подозрение экс-заместителю Ермака. У него нашли элитную недвижимость и дорогие автомобили, купленные во время полномасштабной войны.