Досвід "бігусів" не навчив: СБУ "спалилася" на ще одній операції проти журналістів

Співробітники СБУ стежили за журналістом, а до редакції надходили сигнали про те, щоб розслідування проти Іллі Вітюка не публікували

Журналісту Слідство.Інфо Євгену Шульгату намагалися вручити повістку після того, як він зайнявся розслідуванням про статки голови Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти не вважають це випадковістю та впевнені, що вручення повістки — це спроба самого Вітюка залякати Шульгата та перешкодити розслідуванню.

Про це розповіла засновник агентства Слідство.Інфо Ганна Бабинець. Її колега Олександр Волошин також поділився подробицями справи.

До Євгена Шульгата підійшли двоє чоловіків у військовій формі, коли той робив покупки у ТЦ Dream Town, що розташований в Облонському районі Києва. Чоловіки представилися співробітниками Солом’янського ТЦК СП та заявили, що Шульгат порушив правила військового обліку, оскільки йому вже виповнилося 27 років. Також Ганна Бабинець звернула увагу, що повістку намагалися вручити ввечері, а саме о 21:15, зовсім в іншому районі, який не входить до юрисдикції Солом’янського ТЦК.

Колеги журналіста впевнені, що це не випадково. У СБУ знали про дату публікації розслідування, тож спробували завадити цьому врученням повістки. Але чоловіки у військовій формі на відео, яке встиг зняти Шульгат, заявляли, що не знали про його професію та "не в курсі" його роботи над матеріалом по Вітюку.

"Анна Бабинець змогла отримати відео та фото з камер спостереження у Dream Town саме в той час, коли до Жені підійшли з ТЦК. І встановила – буквально за кілька хвилин після того, як Женя зайшов до магазину, за ним заходять ці військові у супроводі чоловіка у цивільному. Чоловіка, який роздає їм вказівки, зокрема вказує на нашого Женю. Того, хто тікає одразу перед тим, як Женя підходить на касу. Після чого представники ТЦК підходять саме до Жені й виходять одразу з Женею", — написав Олександр Волошин.

Розмова зі співробітниками ТЦК не дала нічого, вони відмовилися коментувати те, що сталося, і називати людину, яка була разом з ними. Але журналістам вдалося дізнатися ім’я цього чоловіка, ним виявився співробітник СБУ Олексій Біленко. Щобільше, він перебуває у підпорядкуванні Іллі Вітюка і працює у тому самому Департаменті кібербезпеки СБУ.

Чоловік у цивільному з Dream Town

Співробітник СБУ Олексій Біленко

"Я не дарма сигналив у попередніх постах, щоб фігурант нашого розслідування та кібергенерал СБУ Ілля Вітюк не зловживав своїм становищем. І не погіршував його. На жаль, він зробив набагато гірше – на переслідування журналіста, який робив про нього матеріал, він відправив свого підлеглого", — пише Волошин.

Він упевнений, що йдеться не лише про перешкоджання журналісту у його діяльності, а й щонайменше про зловживання службовим становищем у своїх корисливих інтересах генералом СБУ Іллею Вітюком. Волошин наполягає на тому, що генерала мають покарати, в тому числі, і як корупціонера.

"Тому прошу відкрити провадження саме у Національному антикорупційному бюро України", — написав Волошин.

Сам Євген Шульгат поділився хронологією подій від початку роботи над матеріалом, до початку стеження.

"Серодина минулого тижня – вже було зібрано весь головний фактаж для матеріалу – ми починаємо намагатися зв’язатися з самим Іллею Вітюком та його родичами, щоб отримати пояснення щодо джерел походження коштів на елітну нерухомість. Не минає і чотирьох днів, як до мене в ТЦ підходять, тоді ще невідомі особи, з наміром вручити повістку. Представитися на камеру чоловіки відмовилися (до того, як включити запис я був у навушниках.) Чоловіки відразу знали як я виглядаю, як мене звуть, де я зареєстрований і так далі. І ще тоді мені стало зрозуміло, що мене відстежили співробітники СБУ", — написав журналіст у соцмережі.

За словами Шульгата, на Оболоні, де все й трапилося, він не прожив і двох тижнів на той момент. Ніхто не знав про його місце проживання, але співробітникам ТЦК вдалося його відшукати. Журналіст припустив, що за ним стежив не один співробітник СБУ, щоб зібрати інформацію і навіть у момент "вручення повістки" він міг перебувати під наглядом.

"Цікавить питання – а скільки людей, сил та часу загалом спецслужба витрачає на подібні речі? І як охоче виконують подібні накази самі оперативники після слів голови СБУ про важливість незалежності медіа? … Невже бригадний генерал Ілля Вітюк боїться журналістів, які можуть поставити незручні питання?", — поцікавився Євген Шульгат.

Також "Телеграфу" вдалося поспілкуватися із самим Іллею Вітюком після скандального розслідування журналістів. Глава СБУ пояснив, звідки його родина має елітну нерухомість. До того ж він пообіцяв найближчим часом надати всі необхідні документи.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли СБУ стежить за журналістами. У лютому 2024 року у мережі з’явилися відео, як журналісти Bihus.Info розважалися у заміському комплексі із використанням заборонених речовин. З’ясувалося, що приховані камери незаконно встановили співробітники СБУ, після чого голову відомства викликали навіть до Верховної Ради. Згодом стало відомо, що співробітників СБУ, причетних до стеження за журналістами, відправили на фронт.