Фіктивну бронь придбав — покарання отримав: чим ризикують працівник і роботодавець

Немалу роль грає категорія підприємства

Бронювання від мобілізації – це можливість для певних категорій громадян продовжувати працювати на своїх посадах навіть під час воєнного стану. Однак, зловживання цією процедурою може призвести до серйозних наслідків.

Фахівці порталу "Юристи.UA" пояснили, яка відповідальність загрожує за фіктивну бронь. За словами юриста Владислава Дерія, що особу не мають права мобілізувати, якщо вона:

офіційно працевлаштована, зокрема про неї є відомості в Податковій та Пенсійному фонді;

роботодавець офіційно забронював особу через Дію або через Мінекономіки;

в людини є Витяг про бронювання та відповідна інформація повинна бути в "Резерв+".

Юристи зазначають, якщо витяг про бронювання виявиться фальшивим, а особа не має офіційного працевлаштування, то її не тільки можуть мобілізувати, але й притягнути до відповідальності за підробку документів згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.

"Тобто, щоб не мати проблем із законом роботодавець повинен вести безперервну роботу щодо Вашого обліку на підприємстві (оформлення, внесення змін та зберігання всієї документації), вчасно подавати про Вас відомості до контролюючих та ТЦК", – пояснює експерт.

Обидві сторони – і роботодавець, і працівник – ризикують у разі виявлення фіктивної броні. Роботодавець може нести адміністративну відповідальність, а працівник – кримінальну.

Юрист Сергій Богун додав, що порушення цієї статті передбачають:

арешт на строк до 6 міс;

обмеження волі на строк до 3 років;

позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 (4 250 грн) до 750 (12 750 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Важливим фактором є тип підприємства, на якому працює людина. Якщо це офіційно зареєстроване підприємство, яке сплачує податки та єдиний соціальний внесок за працівника, то довести його причетність до підробки документів може бути складніше.

Раніше "Телеграф" писав, що заброньованих українців можуть призвати до армії. Існують випадки, коли бронювання може бути анульовано.