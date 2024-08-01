Чи може заброньований військовозобов’язаний не йти за викликом в ТЦК: відповідь юриста

Є лише один законний шлях

Навіть якщо військовозобов’язаного українця заброньовано від мобілізації, але при цьому він отримав повістку від ТЦК, ігнорувати запрошення не можна.

Слід прийти у військкомат та надати дані про бронювання. Інакше проти людини буде порушено кримінальну справу, каже адвокат Юрій Айвазян.

Так, один із військовозобов’язаних, звернувся до юриста за роз’ясненням. Він розповів, що отримав від ТЦК мобілізаційну повістку, і водночас отримав бронь, яка є вже у "Резерві+". Українець поцікавився, чи може він у цьому випадку ігнорувати виклик до ТЦК. Коментуючи питання, Юрій Айвазян нагадав: "За неявку після отримання мобілізаційної повістки передбачено кримінальну відповідальність".

Законний шлях лише один, зазначив юрист. Потрібно прийти у військкомат і там надати дані про броню.

У разі, якщо "броню" давно оформлено, а ТЦК все одно вручив або надіслав повістку, юристи радять зробити те саме — прийти в ТЦК і надати документи, що підтверджують бронь.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп розповів про проблеми з "Резерв+". Двом українцям вже "впаяли" 17 тисяч штрафу після оновлення даних у додатку.