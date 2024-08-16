Фиктивную бронь приобрел – наказание получил: чем рискуют работник и работодатель

Немалую роль играет категория предприятия

Бронирование от мобилизации – это возможность для определенных категорий граждан продолжать работать на своих должностях даже во время военного положения. Однако злоупотребление этой процедурой может привести к серьезным последствиям.

Специалисты портала "Юристи.UA" объяснили, какая ответственность грозит за фиктивную бронь. По словам юриста Владислава Дерия, человека не имеют права мобилизовать, если он:

официально трудоустроен, в частности, о нем имеются сведения в Налоговом и Пенсионном фонде;

работодатель официально забронировал лицо через Действие или Минэкономики;

у человека есть Выписка о бронировании и соответствующая информация должна быть в "Резерв+".

Юристы отмечают, если выписка о бронировании окажется фальшивой, а лицо не имеет официального трудоустройства, то его не только могут мобилизовать, но и привлечь к ответственности за подделку документов согласно статье 358 Уголовного кодекса Украины.

"То есть, чтобы не иметь проблем с законом, работодатель должен вести непрерывную работу по Вашему учету на предприятии (оформление, внесение изменений и хранение всей документации), своевременно подавать о Вас сведения к контролирующим и ТЦК", — объясняет эксперт.

Обе стороны – и работодатель, и работник – рискуют при обнаружении фиктивной брони. Работодатель может нести административную ответственность, а работник – уголовную.

Юрист Сергей Богун добавил, что нарушения этой статьи предполагают:

арест сроком до 6 мес;

ограничение свободы сроком до 3 лет;

лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 250 (4 250 грн) до 750 (12 750 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Важным фактором является тип предприятия, на котором работает человек. Если официально зарегистрированное предприятие, уплачивающее налоги и единый социальный взнос за работника, то доказать его причастность к подделке документов может быть сложнее.

Ранее "Телеграф" писал, что забронированных украинцев могут призвать в армию. Есть случаи, когда бронирование может быть аннулировано.