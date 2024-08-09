Заброньованих українців можуть призвати до армії: за яких умов

Для того, щоб бронь працювала, потрібно оновити документи у ТЦК

В Україні можна отримати законне бронювання від мобілізації. Однак навіть із бронею військовозобов'язаний може отримати повістку.

Чи можуть заброньованого мобілізувати, розповів юрист практики військового права. За його словами, законом "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" передбачено, що заброньовані особи на період мобілізації не можуть бути призвані без їхньої особистої згоди.

Однак, існують випадки, коли бронювання може бути анульовано, зокрема коли:

закінчився термін дії бронювання;

підприємство, яке бронювало працівника, зупинило роботу;

після звільнення заброньованого працівника з підприємства;

підприємство втратило статус критичної інфраструктури.

Також заброньований може отримати повістку, якщо не оновив свої військово-облікові дані до 16 липня. Це можливо навіть при електронному бронюванні, адже для того, щоб воно працювало, потрібно оновити документи у ТЦК та СП.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов'язаний має звернутися до центру комплектування та оформити всі необхідні документи. Зробити це потрібно до того, як його призвуть до армії. Відстрочка від мобілізації надається лише тим, хто вчасно звернеться до ТЦК і оформить відповідні папери.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оновити військово-облікові дані у серпні та чим це загрожує. Є великий шанс нарватися на штраф.