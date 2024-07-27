Не банками єдиними: кіберфахівці ГУР хакнули російські банкомати, деталі

Отримали доступ до величезної бази даних

Вже кілька днів поспіль триває безпрецедентна атака кіберфахівців ГУР МОУ по російському банківському сектору. Росіяни не можуть зняти готівку в банках, де заблоковані онлайн-сервіси. Сьогодні до фінустанов доєдналися брокерські додатки і банкомати.

Про це повідомили джерела "Телеграфа". Зазначили, що атака кіберфахівців ГУР МОУ по російському банківському сектору, який задіяний у фінансуванні збройної агресії РФ, триває вже кілька днів поспіль та лише набирає обертів.

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати.

Відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються. Крім того, кіберфахівцям ГУР МОУ вдалося отримати доступ до великих обсягів баз даних фінансових установ, на яких здійснюється атака.

До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.рф". Крім того заблоковано роботу брокерського додатку "Т-інвестиції". Оскільки 26 липня рф підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Нагадаємо, масштабна кібератака проти російського фінсектору розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Пізніше під удар потрапили популярні онлайн-месенджери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські провайдери не можуть оговтатися від кібератаки ГУР. Щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, і у Криму також залишились без звʼязку наприкінці травня через масштабну кібератаку, здійснену фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).