"Лягають" один за одним: ГУР атакувало найголовніший банк РФ, подробиці

Провайдери РФ також зазнають кіберударів

Фахівці Головного управління розвідки України (ГУР) у вівторок, 29 липня, атакували Центральний Банк Росії. Українські хакери вже тиждень продовжують наймасштабнішу DDOS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело. Зазначається, що вже об 11:00 29 липня ресурси російського центрального банку стикнулися з проблемами.

За даними джерела, спостерігаються значні перебої в роботі онлайн серверів, а деякі функції взагалі недоступні. Водночас у самій фінансовій установі підтвердили факт кіберудару і те, що його інтенсивність зростає.

Наразі операція ще триває і оцінити повністю наслідки не можливо, проте вже є відчутні результати. До того ж російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку.

"Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, найбільші провайдери телекомунікаційних послуг в РФ також зазнають систематичних кіберударів. Зокрема атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу", — каже джерело.

Нагадаємо, що з 23 липня хакери ГУР атакують російські сервіси, які фінансують збройну агресію держави-терориста. Зокрема, постраждали: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом. рф" та Банк Росії.

Окрім цього збої фіксувались і в брокерських додатках, банкоматах, російських соцмережах та месенджерах, інтернет-провайдерів, національних платіжних системах.

Зауважимо, що Центральний Банк Російської Федерації (Банк Росії) — це головний банк першого рівня. Він розробляє і реалізує у взаємодії з урядом РФ єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності інших банків.

Раніше "Телеграф" писав, що російські провайдери не можуть оговтатися від найпотужнішої кібератаки ГУР.