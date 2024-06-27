Поклали зв'язок та "вимкнули" Керченський міст: ГУР продовжує марафон кібератак в окупованому Криму

Затор на мосту вже зріс у шість разів

У Криму триває марафон кібератак. Після нападу на найбільших інтернет-провайдерів окупованого півострова, у четвер, 27 червня стало відомо про масштабну атаку по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Джерела "Телеграфу" у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що за кібератакою стоять їхні специ. Як зазначило джерело, кіберфахівці ГУР "вимкнули" в Криму касові апарати та рух по Керченському мосту.

"Масовані DDos-атаки на інтернет-провайдерів Криму продовжуються другий день. Провайдерами проводяться роботи з відбиття атак. Можливі перебої у наданні послуг інтернету", — заявила така собі Юлія Кілік, так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку тимчасово окупованого Криму.

Також, як повідомили в ГУР, нині тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.

Зокрема масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського "Керч FM" та сервери оператора мобільного звʼязку "Міранда-медіа". Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати.

Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху, виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як ГУР засвітилося поруч із Кремлем. До інциденту причетні дві росіянки.