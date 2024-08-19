Державна "Укренерго" заплатила колишній юрфірмі нардепа Жупанина понад 10 млн грн

Державна компанія "Укренерго" 16 серпня уклала контракт на юридичні послуги з фірмою "Кінстеллар Україна". В цій фірмі до обрання депутатом працював народний депутат-член енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Жупанин.

За даними системи Prozorro, колишня юрфірма Жупанина запропонувала на тендері найвищу ціну з-поміж трьох учасників, однак все одно була визнана переможцем за рішенням тендерного комітету.

Різниця між найнижчою ціновою пропозицією і контрактом колишньої юрфірми нардепа – понад 4 млн грн.

Згідно з офіційною біографією Андрія Жупанина на сайті "Слуги Народу", до моменту обрання депутатом він був старшим юристом в старшого юриста у ТОВ "Ді Ел Ей Пайпер Україна". В декларації Жупанина за 2019 рік зазначений дохід від цієї юридичної компанії в розмірі 1,2 млн грн.

Влітку 2021 року, за даними системи opendatabot, компанія змінила назву на "Кінстеллар Україна".

З моменту обрання Жупанина депутатом, юридична фірма "Кінстеллар Україна" отримала понад 16 млн грн державного замовлення. Крім "Укренерго" клієнтом фірми стала державна АТ "Енергетична компанія України".