Кількість води, яку скидає клапан, залежить від об’єму бака й температури

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Запобіжний клапан бойлера випускає частину води, щоб знизити тиск у баку: під час нагрівання вода розширюється. Окремі краплі зі зливного отвору в цей час – нормальна робота клапана. Якщо вода підтікає й після завершення нагрівання, потрібно шукати причину.

Виробник водонагрівачів Dražice пояснює, що під час нагрівання об’єм води збільшується до 3,5%. Якщо нагріти 120 літрів води й об’єм збільшиться на ці 3,5%, приріст становитиме приблизно 4,2 літра.

Чому в баку зростає тиск

Коли крани гарячої води закриті, нагріта вода не може вийти через змішувачі, а зворотний клапан не дає їй піти назад у водопровід. У заповненому баку вода займає дедалі більше місця, тому тиск зростає. Коли він досягає порога спрацьовування, запобіжний клапан відкривається. Щойно тиск падає, клапан закривається.

Dražice наводить в інструкції до баків непрямого нагрівання OKH 100 NTR/HV і OKH 125 NTR/HV інший приклад: за повного нагрівання приблизно до 75 °C вода збільшується в об’ємі приблизно на 3% від місткості бака. Скільки води фактично вийде через клапан, залежить від того, який об’єм нагрівається, наскільки зросла температура та який тиск у водопроводі.

Коли підтікання свідчить про проблему

Дивіться, звідки й коли з’являється вода. Для штатного скидання вона виходить зі зливного патрубка клапана. Якщо краплі з’являються на різьбовому з’єднанні або під корпусом бойлера, джерело витоку слід шукати окремо.

Місце появи крапель допомагає відрізнити штатний скид води від негерметичного з’єднання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо зі зливного патрубка капає навіть тоді, коли бойлер не гріє воду й гарячими кранами не користуються, причиною бувають бруд або відкладення в клапані, його несправність чи зависокий тиск на вході. За постійного підтікання Dražice радить викликати сантехніка. За вхідного тиску понад 4,8 бара виробник рекомендує встановити редукційний клапан і знизити тиск приблизно до 3 бар.

Куди відводити воду зі справного клапана

Teka рекомендує відводити воду зі зливного патрубка трубкою в каналізацію. Випуск залишають відкритим: його не можна заглушувати. За рекомендацією Dražice, відвід має йти вниз, бути завдовжки не більш як два метри й залишатися захищеним від замерзання та перетискання.

Щоб під час нагрівання вода не йшла в злив, між бойлером і запобіжним клапаном встановлюють розширювальний бак. Він приймає додатковий об’єм води й стримує зростання тиску. Dražice радить орієнтуватися на об’єм розширювального бака приблизно 5% від місткості водонагрівача.

Як повідомляв "Телеграф", нагрівати воду у бойлері за розкладом помітно вигідніше, коли між використаннями є довгі паузи, а бак швидко остигає.