У храмі зберігаються мощі святої великомучениці Варвари

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Під час російської атаки у четвер, 19 листопада, уламки безпілотника впали в Шевченківському районі Києва, де розташований Володимирський собор. Споруда має цікаву історію та оповита легендами.

"Телеграф" зібрав цікаві факти про Володимирський собор, яких ви точно не знали. Там є святиня, старша за саму споруду.

Куди зникли шість куполів

Собор задумали до 900-річчя хрещення Русі й присвятили князю Володимиру Великому. У 1853 році імператор Ніколай І обрав для нього місце поблизу Золотих воріт. На кресленнях архітектора Івана Штрома майбутній храм вінчали тринадцять куполів. Але почалася Кримська війна, грошей бракувало, і проєкт довелося переробити.

Джерело: Відкриті джерела

Пожертви збирали вісім років. За цей час надійшло близько 100 тисяч рублів, а Києво-Печерська лавра передала мільйон цеглин, випалених на власному заводі. У 1862 році перший камінь заклали вже на нинішньому місці — навпроти Ботанічного саду. У зведеного храму сім куполів, два з яких височіють над дзвіницями.

Навіщо собору вісім кам’яних підпор

За чотири роки після початку робіт, коли будівельники взялися за куполи, арки та склепіння почали тріскатися. Роботи зупинили. Лише 1875 року до порятунку недобудови залучили інженера Рудольфа Бернгарда. Він запропонував укріпити стіни вісьмома зовнішніми підпорами — контрфорсами. Додаткову опору мали дати й три масивні прибудови перед входами.

Джерело: Відкриті джерела

Завершив будівництво київський архітектор Володимир Ніколаєв у 1882 році. До освячення у 1896-му минуло ще чотирнадцять років. Саме оздобленню храм завдячує одним із найвпізнаваніших своїх образів — Богородиці з маленьким Христом над головним вівтарем.

Як на вологій штукатурці побачили Богородицю

У січні 1885 року штукатурка за вівтарем висихала нерівномірно. Серед темніших плям Адріан Прахов, який керував оздобленням собору, розгледів постать жінки з дитиною на руках. Збереглася репродукція його замальовки. Поруч із силуетом Прахов занотував, що фігура утворилася з плям на штукатурці.

А далі починається легенда. Переказують, що за кілька місяців художник Віктор Васнецов приніс власний ескіз Богородиці. Коли Прахов порівняв його зі своєю замальовкою, то нібито побачив ту саму постать. Є й родинна версія походження однієї деталі розпису. Маленький Христос на руках у Марії широко розводить руки — за переказом, цей жест художник підгледів у власного сина.

Київська святиня, старша за сам собор

У Володимирському соборі зберігають мощі святої великомучениці Варвари. За церковним переказом, їх привезла з Константинополя візантійська царівна, теж Варвара, коли приїхала до Києва, щоб побратися з князем Святополком Ізяславичем. У літописі під 1108 роком є згадка про те, як Святополк заклав Михайлівську Золотоверху церкву.

Джерело: Відкриті джерела

Століттями паломники приходили до мощей Варвари саме в Михайлівський Золотоверхий. У 1930-х роках радянська влада знищила собор, але реліквія вціліла. До Володимирського собору її перенесли у 1961 році. Так святиня давнього княжого Києва опинилася в храмі, який кияни звели вже у XIX столітті.

Російський дрон пошкодив скління собору

Ввечері 19 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, де уламки впали на відкритій території, пошкоджені більше ніж 10 автівок.

"Пошкоджене скління вікон Володимирського собору. А також — скління будівлі одного з іноземних посольств", — йдеться у дописі.

Джерело: Відкриті джерела

У столичних Telegram-каналах публікують фото з місця події.

Джерело: Відкриті джерела

Джерело: Відкриті джерела

Нагадаємо, під час ліквідації наслідків атаки на Київо-Печерську Лавру допомагати прийшло лише 5 осіб зі 140 ченців Московського патріархату.