Одруження або народження дитини: чи потрібно повідомляти про це в ТЦК

Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення

Військовозобов'язані повинні самостійно повідомляти у військкомат про зміни у своїх персональних даних. Зокрема, про одруження або народження дітей.

Протягом семи днів потрібно надати відповідні документи. Про це розповіла офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак в інтервʼю Главреду.

За її словами, кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення. Однак змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню.

Щоб оновити дані у військовому обліку, зараз потрібно особисто відвідати ТЦК. Незабаром ця процедура може стати онлайн через мобільний додаток.

Як зазначає Козак, Реєстр військовозобов'язаних вже отримує дані з інших центральних органів виконавчої влади. Однак наразі ця інформація неповна. До того ж усі ці правила не стосуються даних з "Резерв+", адже для них існують окремі норми.

"Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обов'язок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи", — підсумувала представниця військкомату.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібно носити із собою під час мобілізації. Важливо мати інформацію щодо оновлення даних.