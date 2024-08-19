Заявление на отсрочку от мобилизации: как правильно его заполнить и куда подать (новый образец)

Для всех, кто хочет оформить отсрочку

Кабинет Министров Украины утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта новая форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию при ТЦК и СП.

Образец опубликовала адвокат Дарья Тарасенко. Она отмечает, что за ним подавать заявление должны все граждане независимо от основания отсрочки.

Ее предоставляют по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, через обучение или профессиональную деятельность и т.п.

Образец заявления на отсрочку

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, необходимо обратиться в ТЦК и СП. Там рассматривают все вопросы, связанные с отсрочкой, и принимают соответствующее решение.

Военнообязанный, имеющий основания для отсрочки, должен лично подать на имя председателя комиссии:

заявление по форме, определенной в приложении 4 к Порядку № 560. Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации;

документы, подтверждающие право на отсрочку или их заверенные копии (п. 57 Порядка № 560).

Новый образец заявления на отсрочку можно скачать по ссылке.

Напоминаем, кто имеет право на отсрочку по новому закону:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторного прохождения через 6-12 месяцев);

лица, находившиеся в плену;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери и родители-одиночки;

ученые и педагоги, работающие минимум на 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных недееспособным решением суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II группы и не имеющие трудоспособной жены (супруга);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

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