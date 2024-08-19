Схема на садках: діти голови села під Києвом мають майно на десятки мільйонів — розслідування

У деяких областях будівництво нового садка могло б обійтися вдвічі дешевше, стверджують журналісти

Діти голови Борщагівської громади Олеся Кудрика за останні роки змогли придбати майно на десятки мільйонів гривень. При цьому Кудрик не може пояснити, як це вийшло.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info. Вони вказують на дивні особливості купівлі кількох дитячих садків сільською громадою за явно завищеною вартістю.

Зокрема, вони звернули увагу на те, що перед місцевими виборами в Софіївській Борщагівці придбали дитячий садок "Дивосвіт", який розташований на території ЖК "Софія Київська", побудований оточенням колишнього нардепа Сергія Скуратовського. Садок за документами купили за 70 мільйонів гривень.

"В той же період часу в інших областях аналогічні дошкільні заклади будували з нуля і це обходилося майже вдвічі дешевше", — повідомили розслідувачі.

Продавцем садка виступила компанія "Броквіт", яка практично не мала прибутків і після продажу взагалі перестала вести діяльність. Її директором був Ярослав Зайченко, який також є юристом з оточення Скуратовського.

Восени того ж року було придбано дитячий садок "Совенятко" у ЖК "Затишний квартал". Він коштував громаді 47 мільйонів гривень, плюс 1,7 мільйона окремо заплатили за землю під садком.

"Продавцем виявився один із найвідоміших забудовників Борщагівки Сергій Одарич. Навесні цього року він же продав громаді укриття для цього ж "Совенятка", отримавши з бюджету ще майже 12 мільйонів гривень", — йдеться у матеріалі.

Однак найдорожча купівля відбулася у 2023 році, коли було придбано дитячий садок "Левенятко" у ЖК "Львівський затишок". Заклад продав депутат "За майбутнє" Віктор М'ялик, який одержав від громад 100 мільйонів гривень. Журналісти зазначили, що заклад до того моменту вже працював, а отже, не зміг би суттєво покращити ситуацію з нестачею місць.

"Іронічно, але після цього, вже 2024-го, сини Кудрика стали власниками по суті цілого житлового комплексу в Софіївській Борщагівці. Йдеться про два будинки загальною площею 1300 квадратних метрів, вартість яких, за підрахунками журналістів, може досягати мільйона доларів. Кудрик довго намагався згадати, де саме його сини працюють, зупинившись на версії щодо того, що ці будинки продавалися дуже дешево, а сини працюють в ІТ-сфері", — повідомили журналісти.

Як повідомлялося раніше, Національний авіаційний університет (НАУ) втратив десяток службових квартир. Вони були приватизовані, двірниками та пенсіонерами за часів, коли вишом керував скандальний ексрегіонал Максим Луцький.