Схема на садиках: дети главы села под Киевом обзавелись имуществом на десятки миллионов — расследование

В некоторых областях постройка нового садика могла бы обойтись в два раза дешевле, утверждают журналисты

Дети главы Борщаговской общины Олеся Кудрика за последние годы смогли обзавестись имуществом на десятки миллионов гривен. При этом сам Кудрик не может объяснить, как это получилось.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info. Они указывают на странные особенности покупки нескольких детских садиков сельской общиной по явно завышенной стоимости.

В частности они обратили внимание на то, что перед местными выборами в Софиевской Борщаговке приобрели детский садик "Дивосвит", которые расположен на территории ЖК "София Киевская", построенный окружением бывшего нардепа Сергея Скуратовского. Садик по документам купили за 70 миллионов гривен.

"В тот же период времени в других областях аналогичные дошкольные заведения строили с нуля и это обходилось почти вдвое дешевле", — сообщили расследователи.

Продавцом садика выступила компания "Броквит", которая практически не имела доходов и после продажи вообще перестала вести деятельность. Ее директором был Ярослав Зайченко, который также является юристом из окружения Скуратовского.

Осенью того же года был приобретен детский садик "Совенятко" в ЖК "Уютный квартал". Он обошелся общине в 47 миллионов гривен, плюс 1,7 миллиона отдельно заплатили за землю под садиком.

"Продавцом оказался один из известнейших застройщиков Борщаговки Сергей Одарич. Весной этого года он же продал общине укрытие для этого же "Совенятка", получив из бюджета еще почти 12 миллионов гривен", — говорится в материале.

Однако самая дорогая покупка произошла в 2023 году, когда был приобретен детский сад "Левенятко" в ЖК "Львовский уют". Заведение продал депутат "За будущее" Виктор Мялик, который получил от общин 100 миллионов гривен. Журналисты отметили, что заведение к тому моменту уже работало, а значит, что не смогло бы существенно улучшить ситуацию с нехваткой мест.

"Иронично, но после этого, уже в 2024-м, сыновья Кудрика стали владельцами по сути целого жилищного комплекса в Софиевской Борщаговке. Речь идет о двух домах, общей площадью 1300 квадратных метров, стоимость которых, по подсчетам журналистов, может достигать миллиона долларов. Кудрик долго пытался вспомнить где именно его сыновья работают, остановившись на версии относительно того, что эти дома продавались очень дешево, а сыновья работают в ИТ-сфере", — сообщили журналисты.

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