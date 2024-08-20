Визначать окуліст або ЛОР: з якими хворобами ока та вуха не беруть в армію

Підтвердити захворювання потрібно на ВЛК

В Україні продовжується мобілізація, проте існують категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову через стан здоров'я. Зокрема, захворювання очей та вух можуть стати підставою для звільнення від військової служби.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують. Чоловіки з серйозними проблемами зору та слуху можуть отримати відстрочку.

З військового обліку виключають осіб з наступними діагнозами:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

хвороби склоподібного тіла й очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більш як 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Також не підлягають призову з повною глухотою на обидва вуха та глухонімотою.

Зауважимо, що підтвердити стан здоров'я військовозобов'язаний має на військово-лікарській комісії і за її висновком вже буде вирішено статус особи.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами хребта та кісток не мобілізують. Також відстрочку може отримати громадянин з важкою формою плоскостопості або деформованими кінцівками.