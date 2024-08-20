Определят окулист или ЛОР: с какими болезнями глаза и уха не берут в армию

Подтвердить заболевание нужно на ВВК

В Украине продолжается мобилизация, однако существуют категории мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва из-за состояния здоровья. В частности, заболевания глаз и ушей могут стать основанием для освобождения от военной службы.

Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации" определяет перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. Мужчины с серьезными проблемами зрения и слуха могут получить отсрочку.

Из военного учета исключают лиц со следующими диагнозами:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим понижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Также не подлежат призыву с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.

Заметим, что подтвердить состояние здоровья военнообязанное должно на военно-врачебной комиссии и по ее заключению уже будет решен статус личности.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями позвоночника и костей не мобилизуют. Также отсрочку может получить гражданин с тяжелой формой плоскостопия или деформированными конечностями.