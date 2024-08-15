Зламати руку і відкосити не вийде? Чи можна зараз отримати відстрочку від мобілізації через травму

Це передбачено законом

На військову службу під час загальної мобілізації не беруть тих, хто має травми. Чи можуть військовозобов'язані отримати відстрочку, якщо у них зламана кінцівка.

Військовозобов'язаних можуть визнати тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я протягом 6-12 місяців за висновком військово-лікарняної комісії. Про це йдеться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", як пояснює адвокат Юрій Айвазян.

Тобто чоловік, що зламав собі кінцівку, може отримати відстрочку, але за умови, якщо ВЛК надасть відповідний висновок (про тимчасову непридатність до служби за станом здоров'я). Його звільнять від обов'язку на півроку або рік.

Крім того, у такої категорії військовозобов'язаних є право на виїзд за кордон. Для цього потрібно зібрати необхідні документи, зокрема:

довідку від військово-лікарської комісії (ВЛК), де буде вказаний статус "тимчасово непридатний";

військовий квиток, в якому теж має бути така відмітка.

За словами адвоката, якщо чоловік має перелом пальців, то відстрочка надається на коротший період, десь 2 місяці.

Після того, як закінчилась дія відстрочки, чоловіку потрібно знову пройти ВЛК, аби вони визначили ступінь придатності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть мобілізувати чоловіка в Україні, якщо у нього відсутні пальці.