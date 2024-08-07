У Раді хочуть дати право на відстрочку від мобілізації ще одній категорії громадян: про кого йдеться

Можливо, список громадян з правом на відстрочку стане ширшим

У законодавстві є чіткий перелік громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Однак це право хочуть надати ще одній категорії громадян.

Відповідний законопроект внесено до Верховної Ради. Його ініціатором є нардеп Яценко Антон Володимирович.

Проект пропонує встановити право на відстрочку для осіб, які до досягнення повноліття були дітьми-сиротами або напівсиротами. Зазначається, що ця категорія населення має більш важкі умови життя. Таким чином їм планується забезпечити право на соціальний захист.

Проект закону

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка

Зазначимо, що відстрочка мобілізації передбачається статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там прописано чіткий перелік, коли людину не можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Додамо, що при зверненні до районного чи міського територіального центру комплектування із заявою про надання відстрочки військовозобов’язаного не повинні направляти на проходження ВЛК до прийняття рішення комісією. Військовозобов’язаного можуть направити на ВЛК лише, якщо комісія вирішила відмовити йому у наданні відстрочки.