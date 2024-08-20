Заборона РПЦ в Україні: один із авторів закону розповів, що буде далі і що думає Захід

Закордонні партнери підтримують таке рішення і давно вважали, що Україні час припинити будь-який російський вплив

Верховна Рада ухвалила закон, який прямо забороняє діяльність Російської Православної Церкви в Україні. УПЦ МП матиме 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Про це "Телеграфу" сказав голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький. Він є одним з ініціаторів закону про заборону діяльності РПЦ та її філій в Україні.

Співрозмовник відповів на запитання нашого журналіста про те, що буде, якщо суди не визнаватимуть, що окремі митрополії, парафії пов’язані з РПЦ і як бути з такою колізією.

"То це не колізія. Якщо вони пов'язані, то пов'язані. І для цього буде експертиза і приписи, і судові рішення. А якщо вони не пов'язані, то вони спокійно працюють", — пояснив співрозмовник.

Він також додав, що рішення можуть бути різними.

"Завжди в житті можуть бути різні судові рішення, суд на те і є, щоб ухвалювати різні рішення. Якби були однакові рішення, то не потрібно було мати судів", — додав Княжицький.

При цьому співрозмовник відповів на запитання, що думають закордонні партнери на цей закон. За його словами, вони висловлюють підтримку у цьому питанні.

"Всі делегації, що їздили, офіційно підтвердили, що ніде це питання взагалі не стояло. Коли наші його підіймали, тоді навпаки говорили, що ви зобов’язані розірвати будь-який російський вплив. І гаряче підтримують наш законопроєкт. Все інше – це маніпуляції", — підсумував Княжицький.

Варто додати, що заборона РПЦ не означає автоматичної заборони УПЦ, оскільки УПЦ заявляє про розрив зв’язків із Москвою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 серпня Рада ухвалила загалом доопрацьований законопроєкт про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Названо прізвища тих, хто голосував проти.