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Рада заборонила церкви, пов’язані з РФ: чи закриють тепер храми УПЦ МП

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Церква Спаса на Берестові (Ілюстрація) Новина оновлена 20 серпня 2024, 15:26
Церква Спаса на Берестові (Ілюстрація). Фото Ягайло Хмельницький (wikipedia)

УПЦ МП неодноразово заявляла про нібито розрив зв’язків із Москвою

Верховна Рада України 20 серпня ухвалила закон про заборону діяльності церков, пов’язаних з Росією, який деякі могли сприйняти як "заборону УПЦ МП". Відповідно, багатьох зараз цікавить питання, чи закриють храми цієї церкви.

"Телеграф" розібрався в цьому питанні. Насамперед варто пояснити, що цей закон не є прямою забороною УПЦ МП. Справді, закон може унеможливити діяльність УПЦ МП, а відповідно й "закрити" храми, проте насамперед його норми спрямовані проти РПЦ в Україні.

Також закон забороняє діяльність церков, пов’язаних із РФ. Однак законодавці дають цим громадам 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ та довести це.

Сама ж УПЦ МП неодноразово заявляла про нібито розрив зв’язків із Москвою. У такому разі їй залишиться тільки довести це протягом 9 місяців. Якщо експертиза не знайде жодних зв’язків із РФ у церкви, яку підозрюють у них, то й заборони ніякої не буде. А відповідно, і храми УПЦ МП ніхто не закриватиме.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше детально розповідав про те, як працюватиме закон про заборону діяльності церков, пов’язаних із Росією.

Теги:
#Україна #УПЦ МП #УПЦ