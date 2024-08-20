Рада заборонила церкви, пов’язані з РФ: чи закриють тепер храми УПЦ МП

УПЦ МП неодноразово заявляла про нібито розрив зв’язків із Москвою

Верховна Рада України 20 серпня ухвалила закон про заборону діяльності церков, пов’язаних з Росією, який деякі могли сприйняти як "заборону УПЦ МП". Відповідно, багатьох зараз цікавить питання, чи закриють храми цієї церкви.

"Телеграф" розібрався в цьому питанні. Насамперед варто пояснити, що цей закон не є прямою забороною УПЦ МП. Справді, закон може унеможливити діяльність УПЦ МП, а відповідно й "закрити" храми, проте насамперед його норми спрямовані проти РПЦ в Україні.

Також закон забороняє діяльність церков, пов’язаних із РФ. Однак законодавці дають цим громадам 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ та довести це.

Сама ж УПЦ МП неодноразово заявляла про нібито розрив зв’язків із Москвою. У такому разі їй залишиться тільки довести це протягом 9 місяців. Якщо експертиза не знайде жодних зв’язків із РФ у церкви, яку підозрюють у них, то й заборони ніякої не буде. А відповідно, і храми УПЦ МП ніхто не закриватиме.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше детально розповідав про те, як працюватиме закон про заборону діяльності церков, пов’язаних із Росією.