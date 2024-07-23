Український журналіст, військовослужбовець та політичний діяч Віктор Трегубов назвав варіант "рішення проблеми" УПЦ МП

Про всяк випадок повторю свій варіант радикального рішення проблеми Московського патріархату.

1. Береться Радбез.

2. На основі підпису п.Кирила під рішенням "Русского всенародного собора", де "СВО" оголошується священною війною, Російська православна церква проголошується терористичною організацією.

3. Будь-який контакт будь-якого українського священника чи мирянина з цією організацією розцінюється так, як розцінювався б контакт з Аль-Каїдою. Себто, чисто по лінії СБУ.

Жодних релігієзнавчих експертиз, жодних суперечок про переслідування віруючих, жодних ідеологічних спорів і жбурлянь один в одного книгами з канонічного права. З цього моменту це вже не про релігію, а про нацбезпеку.

А там і подивимось, хто вирішить "стоять в истине".

Джерело: Facebook-сторінка Віктора Трегубова.