Запрет РПЦ в Украине: один из авторов закона рассказал, что будет дальше и что думает Запад

Зарубежные партнеры поддерживают такое решение и давно считали, что Украине пора прекратить любое российское влияние

Верховная Рада приняла закон, который прямо запрещает деятельность Русской Православной Церкви в Украине. У УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Об этом "Телеграфу" сказал председатель подкомитета по культурной политике Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий. Он является одним из инициаторов закона о запрете деятельности РПЦ и ее филиалов в Украине.

Собеседник ответил на вопрос нашего журналиста о том, что будет, если суды не будут признавать, что отдельные митрополии, приходы, связаны с РПЦ, и как быть с такой коллизией.

"Это не коллизия. Если они соединены, то соединены. И для этого будет экспертиза и предписания и судебные решения. А если они не связаны, то они спокойно работают", — объяснил собеседник.

Он также добавил, что решения могут быть разными.

"Всегда в жизни могут быть разные судебные решения, суд на то и есть, чтобы принимать разные решения. Если бы были одинаковые решения, то не нужно было иметь судов", — добавил Княжицкий.

При этом собеседник ответил на вопрос о том, что думают зарубежные партнеры на этот закон. По его словам, они выражают поддержку в этом вопросе.

"Все ездившие делегации официально подтвердили, что нигде этот вопрос вообще не стоял. Когда наши его поднимали, тогда наоборот говорили, что вы обязаны разорвать любое российское влияние. И горячо поддерживают наш законопроект. Все остальное – это манипуляции". — подытожил Княжицкий.

Стоит добавить, что запрет РПЦ не означает автоматического запрета УПЦ, поскольку УПЦ заявляет о разрыве связей с Москвой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 августа Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ. Названы фамилии тех, кто голосовал против.