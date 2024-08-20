"Слугу" Безгіна може чекати доля Тищенка — за пів року його керування ТСК проти Києва вона лише проїла 4,5 млн грн, — екснардеп

Результатом пів року роботи ТСК проти Києва є лише те, що депутати проїли гроші, яких вистачило б на 300 дронів. А сьогодні ця комісія, яку очолює Безгін, що ходить під кримінальним провадженням за держзраду, хоче виправдати своє "солодке життя у комісії" і отримати гроші ще на пів року.

Про це повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

"Пів року тому "слуги" створили Тимчасову спеціальну комісію проти Києва. Кожен місяць отримували зарплату від народу України. Через пів року роботи комісії результат лише один: обранці вправно прої..ли 4 млн 500 тис. грн грошей платників податків. Мовою війни – депутати проїли грошей на добрі три сотні дронів. І все. Сьогодні хочуть виправдати своє солодке життя у комісії. Ще на пів року. Мабуть, мотивовані приказкою "Красиво жити не заборонено". Але чому за гроші платників податків?" — написав Борислав Береза.

Екснардеп зазначив, що завданням комісії, яку очолює народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін, було "взяти під контроль владу у столиці".

"Він під час війни примудрився вести бізнес з депутаткою від "єдиної Росії" у Криму. Тепер він ходить під кримінальним провадженням за держзраду", — написав екснардеп.

Береза наголосив, що частина членів ТСК ігнорували засідання, проте отримували чималі гроші.

"15 депутатів на чолі з Безгіним за 6 місяців збирались на засідання і плідно обговорювали пости в інстаграмі київських активістів. За це кожен отримував зарплату в районі 50 тис. грн на місяць. За пів року це 4 млн 500 тис. грн. В трубу. А останні засідання цієї комісії взагалі частиною нардепів ігнорувалась. Зарплату не ігнорували, а засідання пропустили. Але гроші нардепи проїли", — резюмує Береза.

Екснардеп прогнозує, що Безгіна може очікувати доля іншого "слуги народу" — Миколи Тищенка.

"Сьогодні Безгін буде танцювати, щоб виправдати існування комісії проти Києва і отримувати гроші українців ще мінімум 6 місяців. Як казав Микола Тищенко: "поверніть мені мої гроші!". Це, до речі, ще один "слуга", який ходив обілечував народ від імені фейкової парламентської ТСК. Вчора йому продовжили цілодобовий домашній арешт. Відчуваю, якщо Безгін провалить завдання хоч якось наздогнати Кличка – теж піде вслід за Тищенком. Під арешт", — заявив Береза.