"Слугу" Безгина может ждать судьба Тищенко – за полгода его руководства ВСК против Киева она только проела 4,5 млн грн, – экс-нардеп

Результатом полугода работы ВСК против Киева является лишь то, что депутаты проели деньги, которых хватило бы на 300 дронов. А сегодня эта комиссия, которую возглавляет Безгин, ходящий под уголовным производством за госизмену, хочет оправдать свою "сладкую жизнь в комиссии" и получить деньги еще на полгода.

Об этом сообщил народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

"Полгода назад "слуги" создали Временную специальную комиссию против Киева. Каждый месяц получали зарплату от народа Украины. Через полгода работы комиссии результат только один: избранники умело прое..ели 4 млн 500 тыс. грн денег налогоплательщиков. Языком войны – депутаты проели деньги на добрые три сотни дронов. И все. Сегодня хотят оправдать свою сладкую жизнь в комиссии. Еще на полгода. Видимо мотивированы поговоркой "Красиво жить не запретишь". Но почему за деньги налогоплательщиков?" – написал Борислав Береза.

Экс-нардеп отметил, что задачей комиссии, которую возглавляет народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин, было "взять под контроль власть в столице".

"Он во время войны умудрился вести бизнес с депутатом от "единой россии" в Крыму. Теперь он ходит под уголовным производством за госизмену", — написал экс-нардеп.

Береза подчеркнул, что часть членов ВСК игнорировали заседание, но получали немалые деньги.

"15 депутатов во главе с Безгиным за 6 месяцев собирались на заседания и исправно обсуждали посты в инстаграме киевских активистов. За это каждый получал зарплату в районе 50 тыс. грн в месяц. За полгода это 4 млн 500 тыс. грн. В трубу. А последние заседания этой комиссии вообще частью нардепов игнорировались. Зарплату не игнорировали, а заседания пропустили. Но деньги нардепы проели", – резюмирует Береза.

Экс-нардеп прогнозирует, что Безгина может ожидать судьба другого "слуги народа" – Николая Тищенко.

"Сегодня Безгин будет танцевать, чтобы оправдать существование комиссии против Киева и получать деньги украинцев еще минимум 6 месяцев. Как говорил Николай Тищенко: "Верните мне мои деньги!". Это, кстати, еще один "слуга", который ходил, обилечивал народ от имени фейковой парламентской ВСК. Вчера ему продлили круглосуточный домашний арест. Чувствую, если Безгин провалит задание хоть как-то догонять Кличко – тоже пойдет вслед за Тищенко. Под арест", — заявил Береза.