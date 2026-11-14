Без дорогих подарунків і гір салатів: українка розповіла, як святкують в Ірландії

До одного звичаю дівчина швидко звикла, а інший викликав сльози

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День народження без обов’язкового частування колег і Різдво з порційною вечерею – такий досвід святкувань в Ірландії описала українка. Скромні подарунки спершу її бентежили, а перше застілля без звичної кількості їжі змусило гостро відчути тугу за домом.

Про свої враження розповіла у Threads користувачка з ніком @cazcova. Найперше її здивувало, що на день народження дарують переважно листівку, а іноді додають невеликий презент як знак уваги й турботи.

День народження без дорогих подарунків і частування колег

За словами українки, у її досвіді святкувань розраховувати на дорогий подарунок не доводилося. Проте до такого підходу вона швидко звикла: разом зі скромнішими презентами зникає й відчуття, що сама мусиш щось віддячити гостям.

"Втім до такого швидко звикається, бо і ти нікому нічого не винен, ніяких тобі "виставитися на роботі", ні накривання столів, щоб когось нагодувати чи напоїти", – поділилася дівчина.

Перевагу такого святкування вона бачить у самій меті зустрічі. Люди збираються, щоб побачитися та провести час разом, без взаємних підрахунків витрат на подарунки й частування.

Відсутність очікування взаємних витрат допомогла українці звикнути до місцевих святкувань

Різдвяна вечеря з трьох страв замість великого застілля

Інше враження справило Різдво, про яке українка написала в окремому дописі. На вечері, яку вона описує, подавали порційно закуску, основну страву й десерт. Водночас приготування теж тривало цілий день – зокрема, запікали індичку.

Незвичною виявилася саме відсутність щедро заставленого столу. Дівчина порівняла вечерю зі звичними для неї численними салатами, ковбасою, великою кількістю картоплі та варениками, яких вистачало ще на три дні. Голодною вона не залишилася, але без цього достатку не відчула очікуваної різдвяної атмосфери.

"І здавалося б, що тут такого, голодною ж не лишилася, але я як вперше побачила оце все, в мене аж різдвяний настрій зник. Потім пішла плакати в туалет, бо страшенно засумувала за домом", – зізналася українка.

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