Вода з крана бризкає на всі боки? Як повернути рівний струмінь за кілька хвилин

Для промивання та видалення вапняного нальоту потрібні різні дії

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Коли вода з крана починає розбризкуватися, це означає, що сіточка забилася вапняним нальотом. Її легко почистити за кілька хвилин.

"Телеграф" розповідає, як повернути рівний струмінь з крана. Зніміть аератор із носика крана та промийте його від піску й дрібного сміття. Таке очищення займає кілька хвилин. Якщо сіточка вкрилася вапняними відкладеннями, знадобиться окрема обробка.

У посібнику з догляду за кранами SENSEA компанія Adeo Services рекомендує за нерівномірного струменя очистити аератор під проточною водою, за потреби допомагаючи пензликом. Перед відкручуванням деталі слід закрити злив раковини, щоб вона не впала в сифон.

Як зняти аератор і вимити пісок

Аератор – це насадка із сіточкою на кінці носика крана. Відкрутіть її та зніміть для очищення. Зверніть увагу на ущільнювальну прокладку: під час зворотного встановлення вона має лежати рівно, без перекосів і затиснутих країв.

Промийте знятий аератор під струменем води, вимиваючи пісок і дрібні частинки із сіточки. Якщо бруд залишається в отворах, обережно пройдіться по них пензликом. Для такого очищення в посібнику передбачене саме промивання водою; обробку від вапняного нальоту описано окремо.

Чим прибрати вапняні відкладення

Для аератора з вапняним нальотом інструкція IKEA радить промивання розчином звичайного білого оцту у воді. Після такої обробки деталь потрібно сполоснути чистою водою.

Є й інший спосіб: розчинити порошкову лимонну кислоту у воді, дотримуючись дозування на її пакованні. Аератор залишають у розчині на ніч, а потім промивають чистою водою.

Пензлик допоможе прибрати частинки, які залишилися в отворах сіточки після промивання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повернути насадку на місце

Після промивання прикрутіть аератор назад на носик крана. Перевірте, чи він належно затягнутий і чи не затиснута прокладка: обидва пункти Adeo Services включає до перевірки за нерівного струменя. Відкрийте воду та подивіться, як вона проходить крізь очищену сіточку.

Зовнішню поверхню змішувача очищуйте м’якою вологою тканиною, за потреби – з невеликою кількістю м’якого мийного засобу або мила. Інструкція IKEA забороняє для щоденного догляду абразивні порошки, сталеві мочалки та засоби з абразивними частинками чи спиртом. Після миття кран слід сполоснути й витерти чистою сухою тканиною.

"Ми рекомендуємо очищувати всі фільтри змішувача, промиваючи їх чистою водою раз на рік", – зазначає IKEA в інструкції з догляду.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим очистити душову лійку від нальоту. Сода та оцет не знадобляться.