За час великої війни Ахметов передав на підтримку України 10 млрд грн

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже 10 млрд грн ($284 млн) за 30 місяців повномасштабного вторгнення.

Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, підтримка громад, благодійних, адвокаційних проєктів та захисників Маріуполя.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Через "Сталевий фронт" силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі. Зокрема, "Метінвест" розробив та поставив понад 530 сталевих бліндажів для бійців на передовій. Також металургійна група постачає сталь для бронезахисту техніки, в тому числі американських танків Abrams, виготовляє броню для бронежилетів.

Крім того, "Метінвест" оплатив поставку 14 британських бронетранспортерів FV432 Mark 2 для захисників 3-ї штурмової.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Група ДТЕК постійно надає підтримку Збройним Силам України та гуманітарну допомогу. Один з важливих напрямів – адвокаційна робота: ДТЕК та Олександр Усик запустили спільну кампанію "Битва за світло". Вона стартувала напередодні бою Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Мета кампанії – привернути увагу світу до критичного становища української енергосистеми через російські ракетні атаки, а також залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.

Додатково 1 млрд грн ($25 млн) Рінат Ахметов виділив на проєкт підтримки захисників та захисниць Маріуполя "Серце Азовсталі". Оборонцям та їхнім родинам надається допомога за сімома програмами. Зокрема у листопаді минулого року стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групою інвалідності отримують власне житло. У 2024 році заплановано придбати 200 квартир. Також проєкт у травні запустив програму "Майбутнє" — комплексну підтримку в адаптації до цивільного життя та самореалізації.

Системна гуманітарна допомога від бізнесів та проєкт Ріната Ахметова надається мирним українцям у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Люди отримують продукти, одяг, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. Також у містах присутності компанії SCM дбають про шелтери та притулки, лікарні, джерела світла та води тощо. Надається підтримка місцевим адміністраціям, комунальним службам.

Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проєкти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу у облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб "Шахтар". Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова. Взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната "Шахтаря" Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу. 22 млн грн доходу від товариського матчу з "Тоттенхемом" клуб спрямує на проєкти підтримки та допомоги українцям, що постраждали внаслідок війни. Крім того, загалом з початку року на допомогу військовим, мирним жителям та дітям клуб спрямував понад 19,5 млн грн.

"Через кілька днів Україна відсвяткує 33 роки свободи та незалежності. Війна показала, що ці дві цінності в українців не в змозі забрати ніхто. Незалежність залежить від внеску кожного – на передовій та в тилу. Ця допомога – частина нашого внеску. Але він не тільки про гроші. Щоденно ми в SCM продовжуємо інвестувати в Україну, створювати та зберігати робочі місця, відновлювати інфраструктуру та вірити в усіх українців. В нашу спільну міць та надію. Тільки об’єднання зусиль наблизить Перемогу якнайшвидше", — привітала з Днем Незалежності України директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.