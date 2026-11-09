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Нагрійте кімнату за лічені хвилини. Як зробити міні-обігрівач, коли немає світла

Автор
Тетяна Гришко
Дата публікації
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Немає світла Новина оновлена 09 листопада 2026, 07:59
Немає світла. Фото Колаж "Телеграфу"

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Під час відключень світла подекуди зникає й опалення, тому в хід йдуть різні лайфхаки. До прикладу, є дієвий спосіб, як обігріти кімнату за допомогою свічок.

Відповідним способом поділився користувач у Тік Ток. У коментарях люди вже написали, що також користуються цим лайфхаком.

"В ход ідуть лайфхаки з Тік Тока. Зараз будемо обігріватись цеглою та свічками", — говорить чоловік у відео.

Що знадобиться:

  • червоні повнотілі або шамотні (вогнетривкі) цеглини.
  • невисокі товсті парафінові свічки, які довго горять.
  • металеве деко з духовки або товста металева тарілка.
  • металева решітка.

Як зробити міні-обігрівач:

  • Підготуйте основу. Металеве деко або будь-яку жаростійку поверхню, можна на підлогу чи стійкий стіл. Але обов'язково подалі від легкозаймистих речей.
  • Складіть каркас. Дві цеглини покладіть паралельно одна одній на невеликій відстані.
  • Встановіть джерело тепла. Запалені свічки поставте на деко просто біля цеглин. Чоловік у відео використав одну велику на три гноти та ще чотири середніх.
  • Встановіть верх конструкції. Для цього на цеглини поставте решітку, а зверху покладіть ще дві цеглини.

Полум'я свічок поступово нагріватиме цеглу, а вона акумулюватиме та повільно випромінюватиме тепло в кімнату. Таким чином можна обігрівати невеликі кімнати, коли альтернативних джерел тепла немає.

У коментарях користувачі писали, що досить часто користуються цим лайфхаком. Також дехто наголосив, що слід брати саме червоні вогнетривкі цеглини. Люди писали:

  • У мене з осені до весни це не вимикається. Але це якщо є газ.
  • Можна ємність з сіллю покласти.
  • Потрібна вогнетривка цегла, вона краще тепло віддає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити свічку з рису та олії. Вона горітиме кілька годин.

Теги:
#Лайфхак #Відключення світла #графіки