Нагрійте кімнату за лічені хвилини. Як зробити міні-обігрівач, коли немає світла

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Під час відключень світла подекуди зникає й опалення, тому в хід йдуть різні лайфхаки. До прикладу, є дієвий спосіб, як обігріти кімнату за допомогою свічок.

Відповідним способом поділився користувач у Тік Ток. У коментарях люди вже написали, що також користуються цим лайфхаком.

"В ход ідуть лайфхаки з Тік Тока. Зараз будемо обігріватись цеглою та свічками", — говорить чоловік у відео.

Що знадобиться:

червоні повнотілі або шамотні (вогнетривкі) цеглини.

невисокі товсті парафінові свічки, які довго горять.

металеве деко з духовки або товста металева тарілка.

металева решітка.

Як зробити міні-обігрівач:

Підготуйте основу. Металеве деко або будь-яку жаростійку поверхню, можна на підлогу чи стійкий стіл. Але обов'язково подалі від легкозаймистих речей.

Металеве деко або будь-яку жаростійку поверхню, можна на підлогу чи стійкий стіл. Але обов'язково подалі від легкозаймистих речей. Складіть каркас. Дві цеглини покладіть паралельно одна одній на невеликій відстані.

Дві цеглини покладіть паралельно одна одній на невеликій відстані. Встановіть джерело тепла. Запалені свічки поставте на деко просто біля цеглин. Чоловік у відео використав одну велику на три гноти та ще чотири середніх.

Запалені свічки поставте на деко просто біля цеглин. Чоловік у відео використав одну велику на три гноти та ще чотири середніх. Встановіть верх конструкції. Для цього на цеглини поставте решітку, а зверху покладіть ще дві цеглини.

Полум'я свічок поступово нагріватиме цеглу, а вона акумулюватиме та повільно випромінюватиме тепло в кімнату. Таким чином можна обігрівати невеликі кімнати, коли альтернативних джерел тепла немає.

У коментарях користувачі писали, що досить часто користуються цим лайфхаком. Також дехто наголосив, що слід брати саме червоні вогнетривкі цеглини. Люди писали:

У мене з осені до весни це не вимикається. Але це якщо є газ.

Можна ємність з сіллю покласти.

Потрібна вогнетривка цегла, вона краще тепло віддає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити свічку з рису та олії. Вона горітиме кілька годин.