Нагрійте кімнату за лічені хвилини. Як зробити міні-обігрівач, коли немає світла
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Під час відключень світла подекуди зникає й опалення, тому в хід йдуть різні лайфхаки. До прикладу, є дієвий спосіб, як обігріти кімнату за допомогою свічок.
Відповідним способом поділився користувач у Тік Ток. У коментарях люди вже написали, що також користуються цим лайфхаком.
"В ход ідуть лайфхаки з Тік Тока. Зараз будемо обігріватись цеглою та свічками", — говорить чоловік у відео.
Що знадобиться:
- червоні повнотілі або шамотні (вогнетривкі) цеглини.
- невисокі товсті парафінові свічки, які довго горять.
- металеве деко з духовки або товста металева тарілка.
- металева решітка.
Як зробити міні-обігрівач:
- Підготуйте основу. Металеве деко або будь-яку жаростійку поверхню, можна на підлогу чи стійкий стіл. Але обов'язково подалі від легкозаймистих речей.
- Складіть каркас. Дві цеглини покладіть паралельно одна одній на невеликій відстані.
- Встановіть джерело тепла. Запалені свічки поставте на деко просто біля цеглин. Чоловік у відео використав одну велику на три гноти та ще чотири середніх.
- Встановіть верх конструкції. Для цього на цеглини поставте решітку, а зверху покладіть ще дві цеглини.
Полум'я свічок поступово нагріватиме цеглу, а вона акумулюватиме та повільно випромінюватиме тепло в кімнату. Таким чином можна обігрівати невеликі кімнати, коли альтернативних джерел тепла немає.
У коментарях користувачі писали, що досить часто користуються цим лайфхаком. Також дехто наголосив, що слід брати саме червоні вогнетривкі цеглини. Люди писали:
- У мене з осені до весни це не вимикається. Але це якщо є газ.
- Можна ємність з сіллю покласти.
- Потрібна вогнетривка цегла, вона краще тепло віддає.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити свічку з рису та олії. Вона горітиме кілька годин.