"Тетріс-графіки" та бінго відключень. Топ мемів про комунальний апокаліпсис

Навіть у важкі та темні часи є приводи для посмішки

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Меми про відключення світла, води та опалення ширяться мережею. Через російські удари по українській енергосистемі, в країні діють жорсткі графіки відключень, а деякі регіони залишаються знеструмленими понад добу.

Поки енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в наші домівки, українці штампують меми та жарти про відключення. "Телеграф" зібрав найяскравіші.

Українцям притаманна здатність бачити смішне навіть у складних обставинах та вміння сміятися з себе. Гумор допомагає пережити важкі часи та скинути напругу.

Один з мемів — жартівлива таблиця, як діяти, залежно від того, чого немає, та в якій комбінації — води, світла, тепла чи інтернету. На жаль, ситуація, коли ти голий в душі й раптово зникають й світло, й вода, тепер не рідкість.

Також іронізують з непередбачуваності графіків. Часом вони — як гра у "Тетріс".

Жартують, що ми почали забувати, що таке люстра. Коли раптово ця штука починає світитися, аж лячно. Ще один мем показує суміш здивування, радості та надії українця, який під час тривалих відключень світла та води почув, як набирається вода у бачок унітаза.

Раніше "Телеграф" публікував порцію мемів та жартів про життя Києва в умовах жорстких відключень. Джерелом натхнення для гумору стали відомі голлівудські фільми та мультики.