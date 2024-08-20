Порожні вулиці та пляжі: як виглядає популярний курорт Лазурне під окупацією у оксамитовий сезон (відео)

Раніше на цей курорт з’їжджалися туристи з різних міст

Через війну, яку розв’язала Росія, деякі курорти нашої країни на узбережжі Чорного та Азовського морів, опинилися під окупацією. Через "русский мір" туристичні локації порожні, багато баз відпочинку та закладів залишаються закритими.

У соціальній мережі TikTok можна знайти відеоролики, на яких люди показують, на що росіяни перетворили наші курорти. Серед них виявилося селище Лазурне в Херсонській області, яке до війни користувалося великою популярністю серед туристів з різних куточків України.

Як під час окупації виглядає курорт Лазурне

Курортне селище після того, як туди прийшли росіяни, пустує. Судячи з відеоролика, який зняли кілька днів тому, на пляжі є люди, але їх мало, оскільки існує мінна небезпека. У морі практично ніхто не купається. На головних вулицях селища немає ні машин, ні пішоходів. У коментарях під цим відео люди пишуть, що пляжі закриті й туди не пускають людей.

Багато українців також публікують відеоролики, показуючи красу курорту, яким він був до початку повномасштабної війни. На кадрах видно, що на пляжах повно відпочивальників, працюють заклади та атракціони для дітей.

Курорт Лазурне в Херсонській області до 2022 року, Фото: lazurnoe

Як виглядав курорт Лазурне до війни, Фото: lazurnoe

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають пляжі Євпаторії влітку 2024року у тимчасово окупованому Криму. Окупанти виставили прайс та проживання на базах відпочинку у курортному місті.