Его называют "местом силы": в центре Украины "спрятано" уникальное озеро с голубой водой (фото, видео)

Это озеро имеет глубину около 30 метров и заполняется подземными источниками

В Украине есть множество удивительных мест, где можно отдохнуть и насладиться природой. Одним из таких уголков является живописное озеро Бучак в Черкасской области, которое привлекает своей красотой и чистой голубой водой.

"Телеграф" рассказал, где именно расположено это озеро, чем оно уникально и почему его называют "местом силы". Также мы подсказали, как к нему можно доехать и где остаться на ночлег.

Озеро Бучак — природная жемчужина Черкасской области

Этот природный уникальный объект был создан техногенным путем в 1974 году. Водоем возник в результате строительства Каневской ГАЭС и создания водохранилища. Из-за проекта природа в этом районе подверглась большим изменениям, в частности вырубались леса, а часть села Бучак, которая находилась в зоне затопления, была ликвидирована, жителям пришлось выезжать.

Одним из последствий создания этого озера в 1987 году стало затопление большой площади земель, что привело к потере ценных историко-культурных артефактов. Но на месте недостройки появилось удивительное место, которое может похвастаться невероятной природой и чистой голубой водой.

Это озеро еще называют "Лазурным", его глубина составляет почти 30 метров, а наполняется оно подземными водами, которые придают ему красивый бирюзовый оттенок. Здесь можно отдохнуть, покупаться и отвлечься от городской суеты.

Озеро Бучак в Черкасской области

Более того, территорию вокруг села Бучак, куда входит и озеро, называют "местом силы". Рядом возле него находится Бабина гора, где проводят различные обряды и ритуалы, направленные на привлечение женской силы и энергии. Археологи говорят, что на этих местах были стоянки первобытных людей, есть много находок трипольского периода. А сам водоем считают символом победы природной стихии над разрушительными действиями людей.

Как доехать до озера Бучак

Добраться до озера может быть сложно. Села Бучак как такового уже не существует, остались всего несколько домов, которые используют дачники и рыбаки. Из Канева, чтобы попасть на водоем, нужно доехать сначала в поселок Студенец по трассе Р19. Лучше всего добираться своим транспортом, а потом к озеру идти пешком с помощью навигатора.

Озеро Бучак - как к нему добраться

Если добираться из Киева, то лучше всего сначала доехать до Черкасс на поезде или автомобиле, потом доехать до села Большой Букрин и оттуда до озера около 12 километров. Можно доехать автостопом или на арендованной машине

Можно взять с собой палатку и остаться на ночлег в окружении природы. Если такой вариант не подходит, тогда можно снять отель или хостел в Каневе или его окрестностях. Цены стартуют от 500-700 гривен.

Это отличное место, чтобы покупаться и насладиться тишиной и спокойствием. Также мы рассказывали о невероятно красивой "Атлантиде" в Хмельницкой области.