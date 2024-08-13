Бюджетні "Мальдіви" під Вінницею: унікальне озеро з блакитною водою, де можна провести вихідні (фото)

В області знаходиться кар’єр, оточений пагорбами та зеленими лісами

В Україні є безліч мальовничих місць, ідеальних для відпочинку та купання на вихідних, далеко від міської суєти. Одним із таких унікальних куточків є Черепашинський кар’єр, який може похвалитися чудовими краєвидами та приємними умовами для розслаблення на природі.

За 50 кілометрів від Вінниці серед хвойних лісів "заховано" унікальне озеро із прозорою бірюзовою водою, яке з кожним роком приваблює дедалі більше туристів. Черепашинський кар’єр через дивовижну природу часто називають "вінницькими Мальдівами". "Телеграф" з’ясував, що це за локація, як туди дістатися і де можна залишитися на ночівлю.

Черепашинський кар’єр — де знаходиться і навіщо туди їхати

Це дивовижне інстаграмне місце, яке захопить вас своїм ландшафтом. Черепашинський кар’єр славиться своїми кришталево чистими водами, які ідеально підходять для купання.

Колись у цьому місці була болотяна місцевість, де водилося багато черепах, через це кар’єр і отримав таку назву. Спочатку це був гранітний кар’єр, але потім його закрили і його затопило водою. Глибина водойми становить 90-100 метро, але дно кам’янисте, тому зі стрибками потрібно бути обережнішим.

Черепашинський кар’єр - як доїхати до "вінницьких Мальдів"

Це ідеальне місце, щоб втекти від міської метушні, купуватись, позасмагати на білосніжному пляжі або покататися на катамарані. Ну і звісно ж така локація підійде для фотосесій.

Де відпочити у Вінницькій області

Щоб доїхати до унікального озера з Вінниці, треба пересуватися Житомирською трасою, потім повернути до села Загребельня, далі рухатися до села Черепашинці. Від села до озера 500 метрів. Найкомфортніше пересуватися на власному автомобілі, але можна скористатися маршруткою або автостопом.

Відстань із Києва до Черепашинського кар’єру становить 233 кілометри. Можна до нього доїхати автобусом чи поїздом до Вінниці, а далі громадським транспортом чи орендованим автомобілем до села Черепашинці.

Черепашинський кар’єр у Вінницькій області

Де переночувати на Черепашинському кар’єрі

Ця локація ідеально підійде для відпочинку на вихідні, поряд з кар’єром збудували ряд альтанок. Облаштували зону відпочинку, пляжну зону, де можна взяти шезлонг на прокат і парасольки. Можна переночувати тут у наметах або орендувати будиночок на базі відпочинку "Черепашинський кар’єр".

Це чудове місце, щоб купатися, повалятися на пляжі та добре відпочити. Також ми розповідали про неймовірно красиву "Атлантиду" у Хмельницькій області.