Багато років живе у тіні Юлії Тимошенко: як виглядає чоловік нардепки, скільки йому років і чим він займається

Виявляється Юлія Тимошенко вже близько 45 років живе у шлюбі з чоловіком Олександром

Юлію Тимошенко, яка сьогодні, 27 листопада, відзначає 65-й день народження, називають справжнім ветераном української політики. Вона розпочала свою політичну діяльність на початку 2000-х років і досі є чинним народним депутатом України. А ось про її чоловіка Олександра, який "забезпечує сім’ю", доки Юлія Володимирівна займається політикою, відомо не так багато.

Що варто знати:

Олександр Тимошенко одружений з Юлією Тимошенко з 1979 року

У пари є єдина дочка Євгенія, яка народилася 1980 року і подарувала їм трьох онуків

Чоловік Юлії Тимошенко уникає публічності, рідко з’являється з дружиною і, за її словами, повністю забезпечує сім’ю

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає та чим займається Олександр Тимошенко, який багато років залишається у тіні публічної дружини-політика.

Фото: Getty Images

Олександр Тимошенко — що про нього відомо

Олександр та Юлія Тимошенко одружилися у 1979 році, коли майбутня політик тільки-но закінчила школу і вступила до університету в Дніпрі на економічний факультет. І ось уже 45 років вони разом — вона будує політичну кар’єру, а її 64-річний чоловік займається бізнесом.

Як виявилось, Олександр Тимошенко у 2012 році отримав політичний притулок у Чехії, де багато років веде бізнес. Діяльність Тимошенко в Чехії неодноразово ставала предметом журналістських розслідувань, проте до правоохоронних розслідувань це не доходило. Також у пресі є інформація, що Олександр має бізнес, зареєстрований в Естонії.

Фото: Getty Images

У своїх публічних заявах Юлія Тимошенко висловлювалася, що вона не веде жодних бізнесів, а займається політикою. А ось сім’ю забезпечує її чоловік-бізнесмен. Судячи з декларацій, сім’я Тимошенко живе дуже скромно, у них немає навіть власної нерухомості, а живуть у орендованій.

Юлія Тимошенко рідко з’являється на людях разом із чоловіком — він вважає за краще залишатися в тіні, бути не публічним і не часто дає інтерв’ю. Відомо, що в сім’ї Олександра та Юлії Тимошенко 1980 року народилася донька Євгенія, яка також не є публічною особою. Хоча на сімейних фото у соцмережах Юлії Володимирівни час від часу світяться і чоловік, і дочка, і онука.

